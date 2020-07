Por uno pagamos todos/ Dueño de Pub pide la unión del sector para evitar recorte por el incumplimiento de algunos

En comunicación con Andrea Lazarte, el propietario de Laisa Pub, Mauricio Pique, comentó sobre el funcionamiento del pub durante la pandemia.

El propietario del pub sostuvo que debería haber una unión entre todos los trabajadores del sector y evitar el recorte de horarios que tanto perjudica a los negocios y apuntó contra algunos bar que infringen los protocolos . “Estaría bueno que nos juntemos entre todos los sectores para pedir más controles y que no nos limiten con más cosas. Estamos peleando todos contra lo mismo, pedimos que no recorten los horarios pero que si se cumplan estrictamente los protocolos. No estoy muy conforme con algunos lugares que no están cumpliendo las normas y la gente se amontona y está a la vista desde la calle. Nos perjudica a nosotros que hacemos bien las cosas y nos pueden reducir el horario, llegamos a hacer el 20% del total que hacíamos antes. Los precios se siguen manteniendo desde marzo”

El famoso pub, ubicado en Zona Sur, se encuentra en actividad bajo los protocolos designados durante los martes a domingos, desde las siete de la tarde hasta las doce de la noche. Pique aclaró que las personas que ingresan al pub, respetan los protocolos de seguridad. “Por suerte entre los clientes y el bar se armó una familia y la gente se está portando bien”.

