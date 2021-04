Post COVID/ El Neurólogo Benítez sostiene que las secuelas post COVID se están prolongando mucho en algunos pacientes

En comunicación telefónica pasó por “Lazarte’n por el Mango” el Dr. Emilio Benítez, Neurólogo y presidente de la Fundación Lucha Contra Enfermedades Neurológicas en Salta (LUCENS) y comentó que las secuelas que deja el coronavirus, según la explicación médica, depende de la relación que tienen con la carga, es decir “a mayor carga viral de contagio, mayor agresividad del virus”.

A su vez, Emilio Benítez, aclaró, que por las distintas situaciones de contagios, es algo que no lo terminamos de entender ya que sería “una especie de ruleta”. Además sostuvo que ante las secuelas no se puede hacer nada porque no hay terapias de olfato ni gusto. “Se está prolongando mucho y no hay una forma de evitar esos síntomas” resaltó.

Por otro lado, conoce gente que a partir de su contagio en septiembre todavía tiene problemas de falta de aire y fatigas. Y asegura que esta segunda ola de infectados por coronavirus “es menos agresivo”.