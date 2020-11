Prado “Este martes vamos a presentar una nulidad a la ley de intervención en Aguaray”

En diálogo con Máxima Tarde en Cadena Máxima 106.7, Enrique Prado, ex Intendente de Aguaray en relación a la intervención del Municipio. Contó en exclusiva todo lo que vivió y lo que hará a partir de ahora, en el aspecto judicial.

El exintendente Jorge Enrique Prado quien está en proceso judicial por el robo de los caños del gasoducto NEA, habló a un mes de ser destituido. Aseguró que “quiere limpiar su imagen” y que se enfrentará a la legislatura para que le expliquen el porque de la intervención.

“La empresa Osyp llegó con una propuesta al Municipio y, yo justamente para no mandarme una macana por ser principiante, le quise dar una normativa legal que era la resolución municipal la 1215” manifestó.

“Solo quería darle una normativa legal, nunca quise que se lleven un gasoducto”

“Los caños nunca fueron sacados de Aguaray, uno de los abogados dice que los caños ninguno fue sacado de Aguaray entonces cómo puede ser que utilizando una resolución Municipal mía, hayan sacado caños de otros lados”, afirmó Prado.

En relación a la fuerte exposición mediática que vivió, “A mi me condenaron socialmente, aparte de ser ex intendente tengo mi profesión y soy docente, ¿cómo vuelvo yo a las aulas después de toda la propaganda que me hicieron?”

En exclusiva para FM 106.7 Cadena Máxima, Enrique Prado afirmó que luego de una reunión con el abogado René Gómez este martes habrá novedades en cuanto a la defensa del ex Intendente “Mañana el Dr. Gómez está presentando a las 9hs en la justicia la nulidad de la ley de intervención de Aguaray, con todos los antecedentes”, también agregó “Yo me pregunto ¿porque me intervinieron?, y a los diputados y senadores ¿cual fue la herramienta jurídica con la que ustedes tomaron la decisión para levantar la mano y emitir el voto positivo?”.

“Pido que me reintegren al cargo, porque yo no hice nada”

Finalmente, criticó fuertemente a medios hegemónicos de la Provincia: “Tuve una condena de los medios y yo era el autor de todo, me acusan de un robo de 35 km de gasoducto cuando existían denuncias desde el 2015 que esto se seguía sacando” e inclusive Prado habría realizado una denuncia por dicha situación “Cuando pasó esto en marzo, yo como Intendente me presente en gendarmeria e hice la denuncia y digo ‘hermano, hagan algo'”

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/698455774398637/