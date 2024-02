Preocupación por la paralización de las Obras Publicas

«En todo el país, se va perdiendo mas de 50.000 puestos de trabajo en menos de dos meses».

En dialogo con Interrogantes, Rubén Aguilar secretario gremial de la OUCRA habló sobre la paralización de la obra pública, porque queda afuera una gran cantidad de trabajadores y es un problema bastante serio. Con el fondo de desempleo que da el estado, el trabajador no puede subsistir con eso directamente pasa a estar en indigencia. La ley 22.050 permite que las empresas suspendan por 20 día hábiles al trabajador y luego se lo despida con la respectiva liquidación. La obra privada no puede absorber a todos los trabajadores, el problema es que hay mucho empleo no registrado. En el corto plazo esta situación no puede seguir así, ni en el gobierno de Mauricio Macri hemos vivido la paralización de obras publicas.