Pronóstico del partido Argentina vs México

Juan Villareal, relator del fútbol explicó como ve la selección Argentina para el partido contra México.

De esta manera, aseguró que va ser un partido, más que complicado, ya que la situación de ahora es muy distinta.

«Si bien, viene no tan bien México rescató un punto contra Polonia. No quiero ser pesimista, pero si me hace un ruido, las decoraciones de Scaloni que afirma que no va a cambiar la forma de jugar, el cual, deja en claro que las dudas continúen».

Además, el relator manifestó que la selección subestimó al rival en la primera fecha, ya eso queda más que claro. «Muchos periodistas, colegas dijeron lo mismo, también se vio que el técnico Scaloni no hizo bien su tarea».

Respecto al mundial en general, Villareal indicó que es un mundial de ruptura con que, aquí en más se va a jugar de distintas formas. «En 2010, mundial de Sudáfrica, España rompe con ese esquema de selecciones más aguerridas. Me parece que todos los mundiales van dejando en visagro una forma de juego, se ve un juego físico y estratégico».