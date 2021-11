Protestas en Bolivia contra la “Ley Madre”

Para contar más detalles, Antonio Abal, Analista político de allí, dialogó en “Máxima Tarde”

Hoy se cumplen 3 días desde que, de manera consecutiva, la gente de distintas ciudades salió a protestar contra una Ley (1386, de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo), a la que consideran como la que “otorga al gobierno un poder excesivo y discrecional».

“Estamos en medio de un conflicto, que tiene un escenario histórico. Los titulares de los medios de comunicación van alimentando este escenario”, comenzó afirmando Abal, quien además agregó que “cada día hay más organizaciones que se van sumando al paro”.

Con respecto al papel de los gremialistas en este conflicto, el Analista comentó: “Dentro de los gremialistas hay un número significativo que tiene grandes capitales, esos son producto del contrabando. Entonces, han coincidido estos que ya son empresarios con los intereses del proyecto político de Camacho y han lanzado esta postura de huelga indefinida, pidiendo también la renuncia del presidente en la Paz”.

En cuanto a la convocatoria de la medida de protesta, Abal dijo: “La clase media, quien le dio el volumen a este tema golpista , ahora no está presente. En Santa Cruz han obligado al alcalde a cerrar algunos de los mercados… están funcionando varios, todos los días la prensa alternativa está enseñando quien está funcionando, que tal mercado está funcionando… no han tenido la respuesta que esperaban. En el eje central que es la Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Santa cruz a medias, la paz y Cochabamba no se pararon. El gobierno quiere hacer un escenario virtual”.

Finalmente, el Analista se refirió a las elecciones del domingo en Argentina, las cuales generan expectativa en el país vecino: “Acá hay expectativa, por lo tanto también preocupa. Nos comentaron algunos hermanos que trabajan con talleres y textiles en Bs As, nos dicen que están doblando sus esfuerzos porque hay una subida de precios, tienen que trabajar mucho más”.

