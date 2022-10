Pueblos originarios, a falta de respuestas irán hasta la Casa Rosada

Los pueblos originarios, cansados de la falta de oídos por parte del gobierno de la provincia de Salta, directamente se van a ir a tocar las puertas de la Casa Rosada.

En este contexto, Nelson Campos, presidente de la comunidad el Algarrobal de Pichanal explicó que

están desde el lunes con la protesta, cortando la ruta en la rotonda de Pichanal. «Esto de debe a que hace muchos años estamos abandonados por parte del Estado como Pueblo Originario. En el 2020 el gobernador, Gustavo Sáenz, se sentó en la tierra junto a nosotros, para mentirnos de que iba a darnos una solución».

Campos, aclaró que el gobernador dijo que ‘apoyaba a los pueblos indígenas, que arrancaba una nueva etapa para los pueblos originarios’, pero: «fue una total mentira, porque nada de las palabras que dijo él, está cumpliendo.

Esta protesta es para que nos explique cual fue la falla, la falta de compromiso que tuvo con nosotros».

Asimismo, manifestó que lejos de darles una respuesta, les mando la infantería esta mañana, estuvieron las fuerzas policiales adelante de ellos para que no puedan seguir con las medidas. «Estamos planeando ir a Buenos Aires, sería la 2° caminata de pueblos originarios del norte de Salta. Estamos yendo a Bs As. ante la desidia del gobierno de la provincia».

Finalmente, dijo que decidieron esto porque en 2020 fueron con este mismo movimiento y no tuvieron respuesta después de 25 días en Salta capital, sin ser atendidos por Gustavo Sáenz. «En ese momento, fue muy soberbio al atendernos; cuando nosotros reclamamos se levantó para no escuchar las cosas que teníamos para decirle las problemáticas que tenemos en en Norte. Pero en tiempos de elección, él nos abraza, come con nosotros».