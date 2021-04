Pulleiro: “Los vecinos reclaman permanentemente la falta de policías”

En el programa “Todos y Todas” de Miguel Dalesio, el ministro de seguridad, Juan Manuel Pulleiro, comentó que vecinos de zona norte piden policías para sus barrios. “Yo escucho a los vecinos, voy a los barrios, me reúno con los centros vecinales y el reclamo de ellos es la falta de policías, móviles y las patrullas. Eso no me pasa solo en la capital, si no también en el interior.

Es así, que el ministro, explicó que están tratando de solucionar esta petición. “Estamos haciendo un trabajo serio, de evaluar el despliegue de la policía y hacer un análisis comparativo que tiene que ver con la cantidad de población para incorporar policías”, dijo.

Así mismo, Pulleiro aclaró que hacen falta más oficiales. “La conclusión que sacamos es que hoy tenemos 11 mil efectivos y nosotros estaríamos necesitando por lo menos 14 mil”, manifestó.

Por último, mencionó que, durante la pandemia del año 2020, gendarmería tuvo escasos efectivos en la frontera y a falta de estos, el gobernador solicitó el presidente Alberto Fernández, un refuerzo de fuerzas nacionales.