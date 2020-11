R. Lerma/ Diputado Yonar sobre Galleguillo “Se hace la víctima para sacar provecho político”

En contacto con Andrea Lazarte, Lino Fernando Yonar, Diputado provincial por Rosario de Lerma comentó su opinión sobre la situación de Galleguillos y desmintió las acusaciones que realizó la concejal.

Explicó, ”la situación de Rosario de Lerma en lo que respecta a la parte legislativa, es de público conocimiento. Hay una disputa de presidencia. Una de las partes evitó las denuncias correspondientes ante la justicia y también se dio una medida cautelar para mantener dentro de la presidencia a Griselda Galleguillos. No queda mucho para el 10 de diciembre, así se eligen las autoridades. Yo creo que más que nada, hay una pelea intencionada. Para tener el poder dentro del Concejo Deliberante”.

En este sentido indicó, ”mientras la justicia no pueda dictaminar, la gran duda es el procedimiento para la nueva presidenta. No está claro. No se hizo correctamente, no fue correcto haber hecho un concejo paralelo, fuera de la institución, fuera de lo que había. Entonces creo que no fue una buena decisión. Lo importante era que la justicia resuelva las cosas como corresponda”.

En cuanto a las acusaciones de la Concejal Galleguillos hacia su persona indicó, ”En mis dichos está claro que no hay nada en contra contra la Concejal Galleguillos. Ella se hace la película para poder victimizarse y sacar aprovecho político. Es lo único que yo veo. Yo siempre me voy a mantener dentro de la objetividad y dentro de lo que se encuentra en el marco de la ley”. Con respecto a los dichos de las aprobaciones del ex Intendente Manuel Cornejo indicó, ”También es otra mentira. No hay ninguna documentación. Jamás en mi gestión presenté una nota pidiendo la vinculación entre Jarsun y Cornejo. Lo hice recién este año donde yo no estoy como concejal. Estoy como diputado. No hemos aprobado ninguna ejecución presupuestaria. Entonces son todas mentiras, que lamentablemente esta concejal se viene manejando así y quiere envolver a la gente con mentiras”.