Ramiro Barón: “Podemos entrenar esta mente inconsistente para tener mejores resultados”

En los estudios de Cadena Máxima estuvo Ramiro Barón, consultor en neuromarketing para dialogar con “Radiomanía”. Ramiro además de ser coach es Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Indicó como se inicia el movimiento de programación neurolingüística llamado también coaching “La programación neurolingüística inician en EEUU en los años 70, es un modelo de comunicación con la mente inconsciente, es algo que es propiedad de la salud mental y de la psicología pero se ha descubierto que hay ámbitos y dominios donde podemos entrenar esta mente inconsistente para tener mejores resultados. “La gente se frena, no llega a sacar de adentro de si eso que les pasa o sale por un quiebre y el que se entrena con la mente inconsciente sale programado. Está el debate entre el ser y el poder, decimos que la centralidad son los ejes de la mente inconsciente que comanda el 95 % de las decisiones que tomás y el otro 5% es la mente consciente que le da sentido a lo que decía la mente consciente y se justifica desde algún lugar”.

Se diferenció de los que a veces dicen que es psicología “Usamos algunas herramientas de la psicología pero no hacemos salud mental, nosotros trabajamos a la par con psicólogos y psiquiatras un montón de casos de personas que tienen patologías, pero esas patologías no se tratan en coaching, las adicciones es otra de las cosas que no son coachiables, el coach lo que le va a decir es que tiene que ver al médico para que le de un tratamiento para empezar y el coach acompaña en el momento que la persona se quiere quebrar”.

Prosiguió aclarando a quienes está dirigido “El coach acompaña al otro en aquellas cosas que no puede lograr, por que en la infancia le introdujeron palabras que no los dejan avanzar. Por ejemplo frases que ayudaban a cuidarnos en nuestra infancia, se grabaron en nuestro inconsciente y no nos dejan avanzar”.

“Los creadores de la PNL (Programación Neurolingüística), detectaron que hay modelos de éxito, hicieron un modelo de la mente inconsciente. Se dieron cuenta que la gente común podía hacer los mismos cambios, la conducta arranca con los problemas que quedaron grabados de tu infancia. El aprendizaje por modelado es el que tenemos de los 0 mes de vida”.

Para finalizar comento “todo el año tengo funcionando la carrera en PNL, tiene tres certificaciones, la ultima certificación es a nivel internacional. Con una escuela de Tucumán hemos logrado unir dos líneas”.