Ramón Vivas: “Ningún camino es fácil, pero hay que armarse de valor y hacerlo”

Como muchos grandes comenzó de abajo, tocando en actos en el patio de su escuela, formando parte de bandas de rock y con el tiempo fue construyendo su camino que lo llevó a tocar en grandes escenarios con Los Nocheros y ser su director artístico. Hoy en “Momento, único, auténtico, irrepetible ” Ramón Vivas, Músico, productor y director de la Usina Cultural de Salta.

Se fue hacia atrás en el tiempo para recordar su infancia. “No era un chico travieso, era bastante tranqui, mi mamá era ama de casa. Yo tocaba en la iglesia la guitarra, en la primaria toqué con un grupo folclórico en el patio del colegio vestido de gaucho. En la secundaria ya era más el rock, uno se va influenciando y va buscando otra música. En mi adolescencia yo era muy tímido, mi relación inicial fue una persona que la conocí en la iglesia y estuve con ella 15 años”.

En el programa recibió un mensaje de la madre de su hijo Ramoncito y reflexionó “Uno emprende una empresa cuando tiene un hijo, Claudia es un ejemplo de madre que se cargó al hombro muchas cosas, entre ellas las ausencias”.

Retomó la época después de la secundaria “Me fui a estudiar medicina a Tucumán, mi papá me decía que si quería ser músico me iba a recargar de hambre, nunca me dijo que no pero me dijo que si quería eso, adelante. Yo quería tocar, pero como me decían te vas a morir de hambre era un poco fuerte. Estuve en Tucumán 6 meses, mi vocación no era medicina claramente, después estudié ciencias económicas, después comercio exterior, todo por no seguir el camino de la música”.

“A los 15 mi papá me regaló una guitarra eléctrica, ahí fui yéndome para el lado de la música, después a los 17 me puse a trabajar para comprarme el instrumento que yo quería. Lo conocí a Pepe Villardel,el fabricaba bajos y guitarras, me llevaba a tocar a tanguerías, ahí aprendí muchísimo, el tocaba cosas de Piazzolla, ahí la cabeza se va abriendo”.

“Cuando termino con las falsas carreras que había iniciado, apareció Epifanio, un enviado del universo que me alentó a hacer música ahí me di cuenta que me quería dedicar a hacer música, el era un melómano maravilloso”.

Contó como fue acercándose a Los Nocheros. “Yo no los conocía, ellos ya eran consagración de Cosquín, yo estaba más que nada en la música que tocaba que era jazz. Mario se me acercó y me dijo que quería hacerme una propuesta. En ese tiempo Ramoncito tenía un año y fue muy duró para mi irme de gira durante un mes”

Casi en el final hizo un recorrido por su vida y consideró “Ningún camino es fácil, pero hay que armarse de valor y hacerlo”.

