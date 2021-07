Ramos plantea modificaciones en las rendiciones de cuentas de los municipios “Si en tres meses no hay rendición que el gobierno no mande los fondos”

Pasó en “Lazarte’n por el Mango” el senador provincial por Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos, y habló sobre la situación del Club Unión Huaytiquina. “Se avanzó en una conciliación obligatoria para esta semana, hay que hacer una propuesta y a partir de ahí se iría resolviendo el problema” explicó. A su vez, dijo que es un problema de “vieja data” que no responde a los socios: “Es un problema de dos comisiones directivas que se disputaron el manejo del club, actuó el abogado y después se declararon insolventes”.

Por otro lado, Sergio Ramos, tocó el tema de la gestión del actual intendente de Rosario de Lerma, Enrique Martínez y el pedido de juicio político. Declaró que no habla con el Concejo Deliberante con respecto a la cuestiones presupuestaria del 2020 y 2021. “Si hubiera hablado con todos los representantes del pueblo, creo que esta situación no se hubiera llegado” afirmó. Además propuso la idea de cambiar algunas leyes a lo que se refiere a rendiciones. “Estamos trabajando que el gobierno no envíe los fondos hasta que no haya una rendición de cuentas”. explicó

También, se refirió a su situación actual por su imputación: “Me denunciaron para ganarme justo antes de las elecciones”. De la misma manera, dijo que seguirá trabajando para lo que la gente lo eligió.

Asimismo, habló del deseo para que el “derrame” de puestos de trabajo que hay en el sector de la minería, el municipio de Campo Quijano se vea beneficiado.