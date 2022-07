Renuncia de Guzmán: «tenemos una crisis financiera galopante y una inflación que se acerca al 100%»

Martín Guzmán no llegó a los mil días en el cargo, el ministro decidió quedarse hasta la última licitación de deuda del semestre.

Ante la situación, Agenda/Salta dialogó con Gabriel Solano, legislador porteño del PO, quien indicó que: «la salida de Guzmán da cuenta del fracaso de fondo de toda la política de estos dos años».

«Hicieron un acuerdo re estructuración de la deuda privada, un acuerdo con el Fondo y argentina tiene un riesgo país de 2500 puntos, una brecha cambiaria del 100%, un crecimiento de la deuda pública en pesos; que es exorbitante. El fracaso es total».

Asimismo, explicó que para el pueblo esto implica privaciones cada vez más grandes, «la vida de Guzmán era la consecuencia de un fracaso muy claro. Guzmán había prometido que la Argentina iba a bajar el riesgo país, acceder al mercado de crédito internacional, conseguir prestamos; nada de eso ocurrió».

De esta manera, Solano afirmó que tenemos una crisis financiera galopante y una inflación que se acerca al 100%. «Ellos quisieron buscar otro ministro. ¿Por qué llega Silvia Batakis? , porque nadie quiso agarrar, esto es importante decirlo. Nadie quiere agarrar el cargo porque es un gobierno que está debilitado, quebrado, dividido y además por la crisis que existe de tal magnitud que viene una inflación por arriba del 100%, eso es lo que va a ocurrir».

Para el legislador, lo más probable que ocurra, es hacer lo que hizo Cristina Kirchner en 2014, una valuación monetaria. «Estamos en un lugar de agotamiento y lo que va a venir es un ajuste mayor».

Por último, aclaró que los discursos de Alberto Fernández no son serios. » Es inimputable, no se lo puede imputar, este tipo dice cualquier cosa no tiene la menor seriedad sus afirmaciones, no puede decir algo así, Argentina no tiene crisis porque somos muchos».