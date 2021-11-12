Reporte COVID-19 del 12 de noviembre

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 55 casos nuevos en la provincia, de los cuales 48 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 7 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 173 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 87.136 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.650, lo que representa el 95%.
Hay 65 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 26 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2711.
|Fecha: 12/11/2021 ( 14.00 hs)
|Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
|Departamento
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|Anta
|0
|3805
|4497
|Cachi
|12
|723
|811
|Cafayate
|1
|1502
|2084
|Capital
|26
|32762
|43306
|Cerrillos
|0
|2069
|3045
|Chicoana
|0
|1410
|1730
|Gral. Güemes
|0
|1587
|2773
|Gral. San Martín
|7
|3910
|6029
|Guachipas
|1
|209
|249
|Iruya
|0
|464
|584
|La Caldera
|0
|1006
|1249
|La Candelaria
|0
|505
|539
|La Poma
|0
|70
|105
|La Viña
|3
|742
|964
|Los Andes
|0
|357
|587
|Metán
|0
|3317
|3853
|Molinos
|0
|584
|651
|Orán
|0
|3139
|5688
|Rivadavia
|5
|1280
|1518
|Rosario de la Frontera
|0
|2172
|2392
|Rosario de Lerma
|0
|2070
|2954
|San Carlos
|0
|604
|764
|Santa Victoria
|0
|716
|764
|TOTAL
|55
|65003
|87136
|COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
|Fecha de Actualización: 12/11/2021
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos notificados año 2021
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|0
|3805
|4497
|AGUA CALIENTE
|0
|3
|4
|ALGARROBAL
|0
|3
|3
|APOLINARIO SARAVIA
|0
|543
|664
|BALBUENA
|0
|1
|1
|CEIBALITO
|0
|5
|5
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|64
|71
|CORONEL OLLEROS
|0
|30
|33
|EL ARENAL
|0
|3
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|597
|639
|GAONA
|0
|194
|202
|GENERAL PIZARRO
|0
|55
|63
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|0
|1607
|1960
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|1
|LAS LAJITAS
|0
|593
|726
|LUIS BURELA
|0
|4
|4
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|53
|57
|PIQUETE CABADO
|0
|15
|16
|RIO DEL VALLE
|0
|32
|42
|TOLLOCHE
|0
|3
|3
|DEPARTAMENTO CACHI
|12
|723
|811
|CACHI
|11
|652
|714
|CACHI ADENTRO
|0
|8
|8
|COLTE
|0
|4
|4
|EL BARRIAL
|0
|1
|2
|LAS TRANCAS
|0
|1
|1
|PAYOGASTA
|1
|56
|81
|SAN JOSE DE ESCALCHI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|1
|1502
|2084
|CAFAYATE
|1
|1488
|2067
|DIVISADERO
|0
|0
|1
|LAS CONCHAS
|0
|2
|2
|TOLOMBOM
|0
|12
|13
|YACOCHUYA
|0
|0
|1
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|26
|32762
|43306
|ATOCHA
|0
|69
|87
|CASTELLANOS
|0
|4
|6
|LAS COSTAS
|0
|6
|6
|LA CIENAGA
|0
|31
|32
|SALTA
|26
|31201
|41302
|VILLA SAN LORENZO
|0
|1451
|1873
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|0
|2069
|3045
|CERRILLOS
|0
|1454
|2109
|LA ISLA
|0
|13
|16
|LA MERCED
|0
|516
|803
|SAN AGUSTIN
|0
|86
|117
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|0
|1410
|1730
|AGUA NEGRA
|0
|5
|5
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|3
|3
|BELLA VISTA
|0
|5
|5
|CALVIMONTE
|0
|1
|1
|CHICOANA
|0
|494
|628
|CHIVILME
|0
|1
|1
|EL CARRIL
|0
|873
|1056
|EL MOLLAR
|0
|10
|13
|EL TIPAL
|0
|2
|2
|ESCOIPE
|0
|11
|11
|LAS MORAS
|0
|2
|2
|PULARES
|0
|2
|2
|QUEBRADA DE ESCOIPE
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|0
|1587
|2773
|CABEZA DE BUEY
|0
|2
|2
|BETANIA
|0
|3
|6
|CAMPO SANTO
|0
|266
|459
|COBOS
|0
|24
|32
|EL BORDO
|0
|151
|292
|EL PRADO
|0
|1
|2
|EL SAUCE
|0
|1
|2
|GENERAL GUEMES
|0
|1137
|1976
|PALOMITAS
|0
|2
|2
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|7
|3910
|6029
|ACAMBUCO
|0
|2
|5
|AGUARAY
|2
|840
|1152
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|64
|79
|CAMPICHUELO
|0
|3
|5
|CAMPO DURAN
|0
|1
|3
|CARBONCITO
|0
|1
|4
|CORONEL CORNEJO
|0
|26
|27
|DRAGONES
|0
|131
|138
|EMBARCACION
|1
|556
|755
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|101
|117
|GENERAL MOSCONI
|0
|260
|431
|HICKMAN
|0
|23
|29
|MISION CHAQUEÑA
|0
|7
|7
|PADRE LOZANO
|0
|9
|11
|PIQUIRENDA
|0
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|1
|474
|852
|RECAREDO
|0
|5
|5
|TARTAGAL
|3
|1405
|2406
|TONONO
|0
|1
|1
|YACUI
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|1
|209
|249
|GUACHIPAS
|1
|209
|249
|DEPARTAMENTO IRUYA
|0
|464
|584
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|0
|0
|ABRA DEL SAUCE
|0
|7
|7
|CHIYAYOC
|0
|1
|1
|COLANZULI
|0
|23
|23
|CORTADERAS
|0
|12
|12
|IRUYA
|0
|315
|383
|ISLA DE CAÑAS
|0
|46
|97
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|2
|LAS CAPILLAS
|0
|2
|2
|SAN ISIDRO DE IRUYA
|0
|13
|13
|PUEBLO VIEJO
|0
|4
|4
|RODEO COLORADO
|0
|33
|33
|VIZCARRA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|0
|1006
|1249
|ISLA DE BAQUEROS
|0
|4
|4
|CAMPO ALEGRE
|0
|1
|1
|LA CALDERA
|0
|314
|374
|LA CALDERILLA
|0
|23
|24
|VAQUEROS
|0
|664
|846
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|505
|539
|CEIBAL
|0
|30
|30
|EL TALA
|0
|242
|269
|EL JARDIN
|0
|131
|131
|LA CANDELARIA
|0
|102
|109
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|70
|105
|CERRO NEGRO
|0
|3
|3
|COBRES
|0
|21
|21
|EL RODEO
|0
|12
|13
|LA POMA
|0
|34
|68
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|3
|742
|964
|AMPASCACHI
|0
|2
|2
|CORONEL MOLDES
|3
|516
|685
|LA VIÑA
|0
|196
|237
|LAS ABRITAS
|0
|1
|1
|TALAPAMPA
|0
|27
|39
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|0
|357
|587
|OLACAPATO
|0
|13
|16
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|0
|248
|445
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|18
|27
|TOLAR GRANDE
|0
|78
|99
|DEPARTAMENTO METÁN
|0
|3317
|3853
|AGUA BLANCA
|0
|3
|8
|EL GALPON
|0
|528
|588
|EL TUNAL
|0
|35
|40
|EL VALLECITO
|0
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|5
|5
|LUMBRERAS
|0
|39
|42
|METAN VIEJO
|0
|33
|45
|RIO PIEDRAS
|0
|87
|108
|SAN JOSE DE METAN
|0
|2580
|3010
|SAN JOSE DE ORQUERA
|0
|7
|7
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|0
|584
|651
|AGUADITA
|0
|2
|2
|ALUMBRE
|0
|20
|22
|AMAICHA
|0
|3
|3
|CUCHIYACO
|0
|30
|30
|COLOME
|0
|7
|7
|CAMPUEL
|0
|1
|1
|EL CHURCAL
|0
|8
|8
|LA PUERTA
|0
|69
|78
|LURACATAO
|0
|26
|30
|MOLINOS
|0
|269
|298
|SECLANTAS
|0
|134
|156
|SECLANTAS ADENTRO
|0
|6
|7
|TACUIL
|0
|9
|9
|DEPARTAMENTO ORÁN
|0
|3139
|5688
|ABRA GRANDE
|0
|2
|2
|AGUAS BLANCAS
|0
|47
|86
|COLONIA SANTA ROSA
|0
|272
|574
|EL TABACAL
|0
|15
|27
|HIPOLITO YRIGOYEN
|0
|453
|572
|LOS NARANJOS
|0
|2
|2
|PICHANAL
|0
|352
|469
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|0
|1888
|3805
|URUNDEL
|0
|108
|151
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|5
|1280
|1518
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|40
|42
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|24
|24
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|328
|435
|EL DESTIERRO
|0
|2
|2
|EL OCULTAR
|0
|1
|1
|EL SALADO
|0
|1
|1
|LA PUNTANA
|0
|1
|1
|LA UNION
|0
|222
|251
|LOS BLANCOS
|0
|58
|62
|MISION LA PAZ
|0
|2
|3
|PLUMA DE PATO
|0
|15
|19
|RIVADAVIA
|0
|343
|370
|SAN PATRICIO
|0
|2
|4
|SANTA MARIA
|0
|10
|12
|SANTA ROSA
|0
|7
|7
|SANTA VICTORIA ESTE
|5
|224
|284
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2172
|2392
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|0
|ANTILLA
|0
|33
|34
|ARAGON
|0
|1
|1
|ARENAL VIEJO
|0
|1
|1
|BALBOA
|0
|1
|1
|COPO QUILE
|0
|17
|19
|EL BORDO
|0
|1
|2
|EL POTRERO
|0
|48
|48
|HORCONES
|0
|20
|20
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|0
|2032
|2248
|SAN FELIPE
|0
|4
|4
|SAN LORENZO
|0
|13
|13
|SANTA MARIA
|0
|1
|1
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|0
|2070
|2954
|AGUA CHICA
|0
|4
|5
|CAMPO QUIJANO
|0
|787
|1187
|EL ENCON
|0
|10
|11
|EL ROSAL
|0
|1
|1
|INGENIERO MAURY
|0
|1
|1
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|3
|3
|LA SILLETA
|0
|327
|429
|ROSARIO DE LERMA
|0
|937
|1317
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|604
|764
|AMBLAYO
|0
|26
|26
|ANGASTACO
|0
|127
|200
|ANIMANA
|0
|109
|152
|CORRALITO
|0
|7
|7
|EL BARRIAL
|0
|23
|23
|ISONZA
|0
|3
|3
|PUCARA
|0
|1
|1
|RUMIARCO
|0
|1
|1
|SAN ANTONIO
|0
|1
|2
|SAN CARLOS
|0
|305
|346
|SANTA ROSA
|0
|1
|3
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|716
|764
|ACOYTE
|0
|2
|6
|ANTIGAL
|0
|0
|1
|CAMPO LA CRUZ
|0
|1
|1
|EL PUESTO
|0
|10
|11
|HORNILLOS
|0
|1
|1
|LA HUERTA
|0
|36
|39
|LOS TOLDOS
|0
|127
|147
|MECOYITA
|0
|7
|7
|NAZARENO
|0
|318
|329
|POSCAYA
|0
|5
|6
|PUCARA
|0
|10
|10
|RODEO PAMPA
|0
|4
|4
|SAN FELIPE
|0
|11
|11
|SANTA CRUZ
|0
|6
|6
|SANTA VICTORIA
|0
|178
|185
|TOTALES
|55
|65003
|87136