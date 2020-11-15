Reporte COVID-19 del 14 de noviembre

En la fecha se notifican 56 casos nuevos. Se confirman 30 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 19.926 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.228 lo que representa el 86%. Hay 127 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 49 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 924.

Fecha: 14/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 2 469
Cachi 0 81
Cafayate 5 314
Capital 31 9871
Cerrillos 0 879
Chicoana 3 278
Gral. Güemes 1 1150
Gral. San Martín 0 1942
Guachipas 0 35
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 0 24
La Poma 0 26
La Viña 3 206
Los Andes 0 222
Metán 5 393
Molinos 0 51
Orán 2 2409
Rivadavia 0 208
Rosario de la Frontera 3 161
Rosario de Lerma 1 810
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 56 19926

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 14/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 469
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 94
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 31
GAONA 1 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 208
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 104
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 81
CACHI 0 59
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 21
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 314
CAFAYATE 5 314
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 31 9871
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 31 9449
VILLA SAN LORENZO 0 401
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 879
CERRILLOS 0 601
LA ISLA 0 3
LA MERCED 0 253
SAN AGUSTIN 0 22
DEPARTAMENTO CHICOANA 3 278
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 115
EL CARRIL 3 160
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1150
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 186
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 1 818
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 1942
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 246
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 185
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 0 947
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 35
GUACHIPAS 0 35
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 24
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 19
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 206
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 3 158
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 222
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 192
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 5 393
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 1 39
EL TUNAL 0 2
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 10
RIO PIEDRAS 0 17
SAN JOSE DE METAN 4 320
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2409
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 111
PICHANAL 1 105
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 1837
URUNDEL 0 31
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 208
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 161
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 160
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 810
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 376
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 344
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 56 19926

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