Reporte COVID-19 del 17 de noviembre

En la fecha se notifican 88 casos nuevos. Se confirman 40 casos sospechosos. Del total de casos, 4 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

 

Hoy se activaron 10 protocolos, con 10 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.123 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.472 lo que representa el 87%. Hay 106 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 47 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos suman 933.

 

 

Fecha: 17/11/2020 ( 17.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 6 482
Cachi 0 86
Cafayate 10 334
Capital 22 9908
Cerrillos 8 896
Chicoana 2 285
Gral. Güemes 3 1156
Gral. San Martín 10 1963
Guachipas 0 36
Iruya 0 69
La Caldera 0 229
La Candelaria 0 25
La Poma 0 26
La Viña 0 206
Los Andes 0 224
Metán 15 423
Molinos 0 51
Orán 8 2429
Rivadavia 0 209
Rosario de la Frontera 1 166
Rosario de Lerma 3 821
San Carlos 0 71
Santa Victoria 0 28
TOTAL 88 20123

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 17/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 482
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 2 99
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 213
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 2 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 10 334
CAFAYATE 10 334
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 22 9908
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 20 9483
VILLA SAN LORENZO 2 404
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 896
CERRILLOS 7 612
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 258
SAN AGUSTIN 0 23
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 285
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 120
EL CARRIL 0 162
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 1156
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 0 187
COBOS 0 8
EL BORDO 0 133
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 823
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 1963
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 8 261
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 1 187
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 158
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 351
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 1 951
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 0 69
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 0 57
ISLA DE CAÑAS 0 10
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 229
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 0 170
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 25
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 20
LA CANDELARIA 0 5
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 206
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 0 38
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 15 423
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 1 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 1 12
RIO PIEDRAS 0 18
SAN JOSE DE METAN 13 346
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 51
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 0 15
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 8 2429
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 114
PICHANAL 0 105
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 1853
URUNDEL 0 32
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 209
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 0 17
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 0 28
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 166
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 165
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 821
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 1 383
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 2 348
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 71
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 0 29
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 7
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 88 20123

 

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