Reporte COVID-19 del 19 de noviembre

En la fecha se notifican 82 casos nuevos. Se confirman 56 casos sospechosos. Del total de casos, 4 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 3 protocolos, con 3 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.307 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.619 lo que representa el 87%. Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 35 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 948.

 

Fecha: 19/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 5 495
Cachi 0 86
Cafayate 11 345
Capital 12 9966
Cerrillos 1 908
Chicoana 4 289
Gral. Güemes 6 1164
Gral. San Martín 7 1980
Guachipas 0 36
Iruya 6 75
La Caldera 1 231
La Candelaria 2 28
La Poma 0 26
La Viña 0 208
Los Andes 0 224
Metán 7 434
Molinos 1 52
Orán 11 2450
Rivadavia 2 211
Rosario de la Frontera 3 175
Rosario de Lerma 0 822
San Carlos 3 74
Santa Victoria 0 28
TOTAL 82 20307

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 19/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 495
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 105
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 4
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 32
GAONA 0 4
GENERAL PIZARRO 0 8
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 219
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 0 106
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3
PIQUETE CABADO 0 1
RIO DEL VALLE 0 9
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 86
CACHI 0 63
EL BARRIAL 0 1
PAYOGASTA 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 11 345
CAFAYATE 11 345
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 12 9966
ATOCHA 0 17
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 11 9538
VILLA SAN LORENZO 1 407
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 908
CERRILLOS 0 618
LA ISLA 0 3
LA MERCED 1 263
SAN AGUSTIN 0 24
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 289
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 2 122
EL CARRIL 2 164
EL MOLLAR 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 1164
BETANIA 0 3
CAMPO SANTO 1 190
COBOS 0 8
EL BORDO 2 135
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 3 826
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1980
ACAMBUCO 0 2
AGUARAY 0 265
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 3
CORONEL CORNEJO 0 1
DRAGONES 0 7
EMBARCACION 0 188
GENERAL BALLIVIAN 0 16
GENERAL MOSCONI 0 161
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 356
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 2 955
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36
GUACHIPAS 0 36
DEPARTAMENTO IRUYA 6 75
ABRA DE ARAGUYOC 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 59
ISLA DE CAÑAS 5 15
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 231
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 0 58
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 1 172
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 2 28
EL JARDIN 0 0
EL TALA 1 22
LA CANDELARIA 1 6
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 1
LA POMA 0 25
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 208
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 0 158
LA VIÑA 0 40
TALAPAMPA 0 10
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224
OLACAPATO 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7
TOLAR GRANDE 0 20
DEPARTAMENTO METÁN 7 434
AGUA BLANCA 0 2
EL GALPON 0 39
EL TUNAL 0 3
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 3
METAN VIEJO 0 12
RIO PIEDRAS 0 18
SAN JOSE DE METAN 7 357
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 52
ALUMBRE 0 2
LA PUERTA 0 10
LURACATAO 0 3
MOLINOS 1 16
SECLANTAS 0 20
SECLANTAS ADENTRO 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 11 2450
AGUAS BLANCAS 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 274
EL TABACAL 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 1 116
PICHANAL 0 107
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 7 1860
URUNDEL 3 42
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 211
ALTO DE LA SIERRA 0 2
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 95
LA UNION 1 18
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 4
RIVADAVIA 1 29
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 55
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 175
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 1
COPO QUILE 0 0
EL BORDO 1 1
EL POTRERO 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 172
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 822
AGUA CHICA 0 1
CAMPO QUIJANO 0 383
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 87
ROSARIO DE LERMA 0 349
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 74
ANGASTACO 0 35
ANIMANA 2 31
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 1 8
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 28
ACOYTE 0 3
ANTIGAL 0 1
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 1
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 10
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 4
TOTALES 82 20307

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