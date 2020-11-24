Reporte COVID-19 del 23 de noviembre

En la fecha se notifican 12 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos. Del total de casos, 1 corresponde a contacto estrecho. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.566 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.010 lo que representa el 88%. Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 953.

 

Fecha: 23/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos  Casos Acumulados
Anta 1 518
Cachi 0 86
Cafayate 0 354
Capital 1 10010
Cerrillos 0 922
Chicoana 0 291
Gral. Güemes 2 1168
Gral. San Martín 1 2030
Guachipas 0 36
Iruya 0 82
La Caldera 0 232
La Candelaria 0 28
La Poma 0 26
La Viña 0 210
Los Andes 0 224
Metán 0 463
Molinos 0 54
Orán 4 2464
Rivadavia 2 214
Rosario de la Frontera 1 187
Rosario de Lerma 0 842
San Carlos 0 96
Santa Victoria 0 29
TOTAL 12 20566

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos acumulados  
DEPARTAMENTO ANTA 1 518  
AGUA CALIENTE 0 1  
APOLINARIO SARAVIA 0 111  
CEIBALITO 0 0  
CORONEL MOLLINEDO 0 4  
CORONEL OLLEROS 0 3  
EL QUEBRACHAL 0 32  
GAONA 0 4  
GENERAL PIZARRO 0 9  
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 232  
LAGUNA BLANCA 0 0  
LAS LAJITAS 1 109  
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3  
PIQUETE CABADO 0 1  
RIO DEL VALLE 0 9  
TOLLOCHE 0 0  
DEPARTAMENTO CACHI 0 86  
CACHI 0 63  
EL BARRIAL 0 1  
PAYOGASTA 0 22  
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 354  
CAFAYATE 0 354  
LAS CONCHAS 0 0  
TOLOMBOM 0 0  
DEPARTAMENTO CAPITAL 1 10010  
ATOCHA 0 17  
CASTELLANOS 0 3  
LA CIENAGA 0 1  
SALTA 1 9580  
VILLA SAN LORENZO 0 409  
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 922  
CERRILLOS 0 624  
LA ISLA 0 3  
LA MERCED 0 269  
SAN AGUSTIN 0 26  
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 291  
AGUA NEGRA 0 0  
BARRIO LA ROTONDA 0 0  
CHICOANA 0 122  
EL CARRIL 0 166  
EL MOLLAR 0 3  
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 1168  
BETANIA 0 3  
CAMPO SANTO 1 191  
COBOS 0 8  
EL BORDO 0 135  
EL PRADO 0 1  
EL SAUCE 0 1  
GENERAL GUEMES 1 829  
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 2030  
ACAMBUCO 0 2  
AGUARAY 0 284  
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14  
CAMPICHUELO 0 2  
CAMPO DURAN 0 2  
CARBONCITO 0 3  
CORONEL CORNEJO 0 1  
DRAGONES 0 7  
EMBARCACION 0 192  
GENERAL BALLIVIAN 0 16  
GENERAL MOSCONI 0 165  
HICKMAN 0 6  
PADRE LOZANO 0 1  
PIQUIRENDA 0 1  
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 363  
RECAREDO 0 0  
TARTAGAL 0 971  
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36  
GUACHIPAS 0 36  
DEPARTAMENTO IRUYA  0 82  
ABRA DE ARAGUYOC 0 0  
ABRA DEL SAUCE 0 0  
COLANZULI 0 0  
IRUYA 0 60  
ISLA DE CAÑAS 0 21  
LA MESADA GRANDE 0 1  
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 232  
CAMPO ALEGRE 0 0  
LA CALDERA 0 58  
LA CALDERILLA 0 1  
VAQUEROS 0 173  
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28  
EL JARDIN 0 0  
EL TALA 0 22  
LA CANDELARIA 0 6  
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26  
CERRO NEGRO 0 0  
COBRES 0 0  
EL RODEO 0 1  
LA POMA 0 25  
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 210  
AMPASCACHI 0 0  
CORONEL MOLDES 0 160  
LA VIÑA 0 40  
TALAPAMPA 0 10  
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224  
OLACAPATO 0 3  
SALAR DE POCITOS 0 0  
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194  
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7  
TOLAR GRANDE 0 20  
DEPARTAMENTO METÁN 0 463  
AGUA BLANCA 0 3  
EL GALPON 0 41  
EL TUNAL 0 3  
EL VALLECITO 0 0  
LAGUNITA 0 0  
LUMBRERAS 0 3  
METAN VIEJO 0 12  
RIO PIEDRAS 0 19  
SAN JOSE DE METAN 0 382  
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 54  
ALUMBRE 0 2  
LA PUERTA 0 10  
LURACATAO 0 3  
MOLINOS 0 18  
SECLANTAS 0 20  
SECLANTAS ADENTRO 0 1  
DEPARTAMENTO ORÁN 4 2464  
AGUAS BLANCAS 0 39  
COLONIA SANTA ROSA 1 277  
EL TABACAL 0 12  
HIPOLITO YRIGOYEN 0 119  
PICHANAL 0 111  
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 1864  
URUNDEL 0 42  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 214  
ALTO DE LA SIERRA 0 2  
CAPITAN JUAN PAGE 0 0  
CORONEL JUAN SOLA 0 95  
LA UNION 2 20  
LOS BLANCOS 0 4  
MISION LA PAZ 0 1  
PLUMA DE PATO 0 4  
RIVADAVIA 0 29  
SAN PATRICIO 0 2  
SANTA MARIA 0 2  
SANTA VICTORIA ESTE 0 55  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 187  
ALMIRANTE BROWN 0 0  
ANTILLA 0 1  
COPO QUILE 0 0  
EL BORDO 0 1  
EL POTRERO 0 1  
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 184  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 842  
AGUA CHICA 0 1  
CAMPO QUIJANO 0 386  
EL ENCON 0 2  
EL ROSAL 0 0  
LA MERCED DEL ENCON 0 0  
LA SILLETA 0 95  
ROSARIO DE LERMA 0 358  
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 96  
ANGASTACO 0 42  
ANIMANA 0 41  
CORRALITO 0 0  
SAN CARLOS 0 13  
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 29  
ACOYTE 0 4  
ANTIGAL 0 1  
EL PUESTO 0 1  
LA HUERTA 0 1  
LOS TOLDOS 0 7  
MECOYITA 0 0  
NAZARENO 0 10  
POSCAYA 0 1  
SANTA VICTORIA 0 4  
TOTALES 12 20566  

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