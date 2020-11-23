Reporte Diario COVID-19 del 22 de Noviembre

En la fecha se notifican 40 casos nuevos. Se confirman 24 casos sospechosos. Del total de casos, 2 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.

Hoy se activó 1 protocolo, con 1 muestra en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.554 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.932 lo que representa el 87%. Hay 96 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos suman 953.

Fecha: 21/11/2020 ( 18.30 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados  
Anta 0 517  
Cachi 0 86  
Cafayate 1 354  
Capital 5 10009  
Cerrillos 2 922  
Chicoana 0 291  
Gral. Güemes 0 1166  
Gral. San Martín 10 2029  
Guachipas 0 36  
Iruya 0 82  
La Caldera 0 232  
La Candelaria 0 28  
La Poma 0 26  
La Viña 0 210  
Los Andes 0 224  
Metán 12 463  
Molinos 0 54  
Orán 6 2460  
Rivadavia 0 212  
Rosario de la Frontera 0 186  
Rosario de Lerma 3 842  
San Carlos 0 96  
Santa Victoria 1 29  
TOTAL 40 20554  

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/11/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados  
DEPARTAMENTO ANTA 0 517  
AGUA CALIENTE 0 1  
APOLINARIO SARAVIA 0 111  
CEIBALITO 0 0  
CORONEL MOLLINEDO 0 4  
CORONEL OLLEROS 0 3  
EL QUEBRACHAL 0 32  
GAONA 0 4  
GENERAL PIZARRO 0 9  
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 232  
LAGUNA BLANCA 0 0  
LAS LAJITAS 0 108  
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 3  
PIQUETE CABADO 0 1  
RIO DEL VALLE 0 9  
TOLLOCHE 0 0  
DEPARTAMENTO CACHI 0 86  
CACHI 0 63  
EL BARRIAL 0 1  
PAYOGASTA 0 22  
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 354  
CAFAYATE 1 354  
LAS CONCHAS 0 0  
TOLOMBOM 0 0  
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 10009  
ATOCHA 0 17  
CASTELLANOS 0 3  
LA CIENAGA 0 1  
SALTA 5 9579  
VILLA SAN LORENZO 0 409  
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 922  
CERRILLOS 2 624  
LA ISLA 0 3  
LA MERCED 0 269  
SAN AGUSTIN 0 26  
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 291  
AGUA NEGRA 0 0  
BARRIO LA ROTONDA 0 0  
CHICOANA 0 122  
EL CARRIL 0 166  
EL MOLLAR 0 3  
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 1166  
BETANIA 0 3  
CAMPO SANTO 0 190  
COBOS 0 8  
EL BORDO 0 135  
EL PRADO 0 1  
EL SAUCE 0 1  
GENERAL GUEMES 0 828  
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 10 2029  
ACAMBUCO 0 2  
AGUARAY 2 284  
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14  
CAMPICHUELO 0 2  
CAMPO DURAN 0 2  
CARBONCITO 0 3  
CORONEL CORNEJO 0 1  
DRAGONES 0 7  
EMBARCACION 0 192  
GENERAL BALLIVIAN 0 16  
GENERAL MOSCONI 1 165  
HICKMAN 0 6  
PADRE LOZANO 0 1  
PIQUIRENDA 0 1  
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 362  
RECAREDO 0 0  
TARTAGAL 6 971  
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 36  
GUACHIPAS 0 36  
DEPARTAMENTO IRUYA 0 82  
ABRA DE ARAGUYOC 0 0  
ABRA DEL SAUCE 0 0  
COLANZULI 0 0  
IRUYA 0 60  
ISLA DE CAÑAS 0 21  
LA MESADA GRANDE 0 1  
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 232  
CAMPO ALEGRE 0 0  
LA CALDERA 0 58  
LA CALDERILLA 0 1  
VAQUEROS 0 173  
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 28  
EL JARDIN 0 0  
EL TALA 0 22  
LA CANDELARIA 0 6  
DEPARTAMENTO LA POMA 0 26  
CERRO NEGRO 0 0  
COBRES 0 0  
EL RODEO 0 1  
LA POMA 0 25  
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 210  
AMPASCACHI 0 0  
CORONEL MOLDES 0 160  
LA VIÑA 0 40  
TALAPAMPA 0 10  
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 224  
OLACAPATO 0 3  
SALAR DE POCITOS 0 0  
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 194  
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7  
TOLAR GRANDE 0 20  
DEPARTAMENTO METÁN 12 463  
AGUA BLANCA 1 3  
EL GALPON 1 41  
EL TUNAL 0 3  
EL VALLECITO 0 0  
LAGUNITA 0 0  
LUMBRERAS 0 3  
METAN VIEJO 0 12  
RIO PIEDRAS 0 19  
SAN JOSE DE METAN 10 382  
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 54  
ALUMBRE 0 2  
LA PUERTA 0 10  
LURACATAO 0 3  
MOLINOS 0 18  
SECLANTAS 0 20  
SECLANTAS ADENTRO 0 1  
DEPARTAMENTO ORÁN 6 2460  
AGUAS BLANCAS 0 39  
COLONIA SANTA ROSA 1 276  
EL TABACAL 0 12  
HIPOLITO YRIGOYEN 2 119  
PICHANAL 2 111  
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 1861  
URUNDEL 0 42  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 212  
ALTO DE LA SIERRA 0 2  
CAPITAN JUAN PAGE 0 0  
CORONEL JUAN SOLA 0 95  
LA UNION 0 18  
LOS BLANCOS 0 4  
MISION LA PAZ 0 1  
PLUMA DE PATO 0 4  
RIVADAVIA 0 29  
SAN PATRICIO 0 2  
SANTA MARIA 0 2  
SANTA VICTORIA ESTE 0 55  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 186  
ALMIRANTE BROWN 0 0  
ANTILLA 0 1  
COPO QUILE 0 0  
EL BORDO 0 1  
EL POTRERO 0 1  
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 183  
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 842  
AGUA CHICA 0 1  
CAMPO QUIJANO 0 386  
EL ENCON 0 2  
EL ROSAL 0 0  
LA MERCED DEL ENCON 0 0  
LA SILLETA 0 95  
ROSARIO DE LERMA 3 358  
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 96  
ANGASTACO 0 42  
ANIMANA 0 41  
CORRALITO 0 0  
SAN CARLOS 0 13  
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 29  
ACOYTE 1 4  
ANTIGAL 0 1  
EL PUESTO 0 1  
LA HUERTA 0 1  
LOS TOLDOS 0 7  
MECOYITA 0 0  
NAZARENO 0 10  
POSCAYA 0 1  
SANTA VICTORIA 0 4  
TOTALES 40 20554  

 

 

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