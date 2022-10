Restom: «desde el 1° de Enero de 2021 no hay cirujano de planta, en el Hospital de Tartagal»

El diputado Provincial, Jorge Restom denunció las gravísimas falencias en el Hospital de Tartagal. «Desde el 1° de Enero de 2021 no hay cirujano de planta, en el Hospital de Tartagal».

Además, aclaró que solamente hay un cirujano de 30 horas, que solo hace consutorio; o sea que a quirófano nuestros pacientes no pueden ingresar.

«Estamos derivando nuestros pacientes o esperando que venga algún dispositivo sanitario que opere 100, 150 pacientes. Hay una lista de más de 200 pacientes en espera. Me parece que hay estrategias que se pueden implementar».

El hospital San Bernardo tiene una especialidad en cirugia. «Se le podría dar a los residentes, que vengan con un instructor a operar aunque sea una vez por semana. Me parece que no está la decisión política, de tomar ese tipo de decisiones. No podemos esperar que nos suceda algo para poder visibilizarlo», dijo.

Restom, indicó que el cuidadano merece tener una atención de calidad en un departamento como el San Martín, que tiene a Rivadavia como influencia. «El hospital cabecera de estos departamentos es el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Cuando ingresé al Hospital Juan Domingo Perón en el año 1990, eramos 124 profesionales, hoy tiene 50. ¿Qué hicieron con los 74 cargos que estaban en la estructura del hospital, a lo largo de 32 años?».