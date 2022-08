Restom: «la gente no puede pagar el boleto y el intendente bailando cumbia en el escenario como si nada le preocuparía»

A partir del 1 de agosto, el Concejo Deliberante de Tartagal aprobó el incremento en la tarifa de transporte público, quedando desde esa fecha en $90, una total locura.

De esta manera, el concejal, Ernesto Restom del Frente de Todos, apuntó contra los funcionarios de la localidad y el intendente, Mario Mimessi. «El precio del boleto en Tartagal y ahora de $70 lo llevaron a $90, una completa locura. En ese contexto, los concejales oficialistas se negaron a aprobar el rechazo a este aumento».

La realidad es que en esa ciudad, no tiene un área tan extensa como la tiene Salta o Buenos Aires. «Tenemos 10 km a la redonda y no mucho más que eso, ahora tenemos el boleto más caro del país, distinto sería si los colectivos fuesen de primer nivel, pero los colectivos están en mal estado, no hay frecuencia ni corredores bien definidos».

Además, hay una situación todavía pero, que cuando la gente sube al colectivo, el chofer es el que cobra y no le da los $10 porque no tienen cambio. «Si tenemos que hablar de la realidad, es $100 porque el chofer no tiene casi nunca el vuelto para darle a la gente. En nuestra ciudad, con tantas carencias, es una locura. No tenemos aguas, cada 2×3 nos cortan la luz, es como un boliche, se nos mueren los chicos de comunidades originarias y pagamos el boleto más caro».

Restom explicó que ellos presentaron un proyecto para llevar el boleto a $70, que ya era mucho, pero entendieron que es un precio razonable dentro de lo que se puede analizar los valores que tienen las distintas jurisdicciones de la provincia, el cual fue rechazado. «Apenas lo presentamos lo rechazaron tajantemente, la respuesta fue: ‘no lo vamos a tratar, esto no puede hacerse ahora, así que lo rechazamos’, no dieron lugar ni al debate».

Es evidente que hay algún un preacuerdo o algo que favorezca solamente a esta empresa. «Ahora, acaba de ingresar una sentencia de un juicio que tiene la empresa 13 de junio contra el municipio por casi más de 45 millones de pesos que tenemos que pagar los tartagalences. El ámbito legislativo en cuanto a sus normas, es un desastre».

Respondiendo a la pregunta, de por qué el Intendente de Tartagal, Mario Mimessi, no se hace cargo de esta situación, el concejal dijo: «la gente no puede pagar el boleto y el intendente bailando cumbia en el escenario como si nada le preocuparía, aquí se nos mueren los chicos y el intendente sin tomar mediadas ante la situación».