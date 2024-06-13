Reviví el programa de #EntreLineas de este jueves 13 de junio

En el programa de «Entre Lineas» con la participación del Dr. Oscar Pino Rocha Alfaro que se emite de lunes a jueves de 13.00 a 14.00, se hizo referencia a la Ley de Bases y se realizó una entrevista al Economista Claudio Lozano (ex Director del Banco Nación».
Este miércoles 12 de junio el Senado le dio media sanción a la Ley Bases en general con definición de Villarruel.
LINK DEL PROGRAMA: https://www.youtube.com/watch?v=USoRiIKikxI
Estas son las frAses mas destacadas del programa de este jueves 13 de junio
LEY DE BASES
PINO ROCHA:” J. C ROMERO ES EL SENADOR MAS ANTIGUO DEL SENADO”
PINO ROCHA:” J. C ROMERO ES UN NEO LIBERTARIO”
ELECCIONES NACIONALES Y PROVINCIALES 2025:
PINO ROCHA:” EL DESDOBLAMIENTO DE ELECCIONES ES CLAVE EN SALTA CON EL SISTEMA DE VOTO ELECTRONICO”
PINO ROCHA: “UNIFICAR ELECCIONES ES AHORRO DE DINERO”
PINO ROCHA: “EL PROCESO PRE ELECTORAL EMPIEZA A MOVERSE”
PINO ROCHA: “ME LLAMA LA ATENCION QUE UNA PERSONA QUE OBTIENE EL CARGO POR SEIS AÑOS EN EL SENADO DECIDA TROKAR ESO POR UNA EMBAJADA, ESO NO ES POLITICA”
CLAUDIO LOZANO: “LA APROBACION DE UN PROYECTO DE LEY MODIFICADO NO TIENE EL CONSENSO DE LOS DOS TERCIOS DEL SENADO”
“EN LA MOVILIZACION EN LA PLAZA DEL CONGRESO HUBO INFILTRADOS”
“LA GENTE NO PROVOCO LOS DISTURBIOS, FUE PROVOCADO”
LEY DE BASES
“TUVO QUE DESEMPATAR UNA REPRESENTANTE DE LA DICTADURA COMO VICTORIA VILLARRUEL”
LEY DE BASES
CLAUDIO LOZANO: “ESTO VA A IMPACTAR EN EL PRECIO DEL TRANSPORTE”
“LA DEUDA NO SE PAGO, SINO QUE SE AUMENTÓ”
“LA EXPANSION DE LA POBREZA Y EL HAMBRE EN SEIS MESES FUE MONUMENTAL”
“HAY QUE HACER UNA PROPUESTA DISTINTA CON CONTENIDOS NACIONALES Y POPULARES”
“LA VICTORIA EN EL CONGRESO NO ES UNA VICTORIA LIMPIA”
“NO ESTAMOS RESOLVIENDO EL TEMA INFLACIONARIO, CRECE EL DESEMPLEO Y LA CAIDA DE LOS SALARIOS”