Ricardo Villada: “Decir que esto se soluciona en 20 días es ser un irresponsable”

En Radiomanía dialogamos con Ricardo Villada; Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta.

Ante la consulta Villada se refirió a la situación actual de la provincia como compleja, no solo en salta sino en el Mundo “no queda ningún país en el mundo sin contagios”. Dentro de este marco agregó que nuestro país ahora está viviendo un gran desplazamiento de casos desde el área metropolitana al interior, realidad de la cual la provincia de Salta no escapo .

Así también expresó su profunda preocupación en los ultimo tiempos “ya que multiplicamos la cantidad de casos en 8 días y el virus de alguna manera esta entre nosotros por lo cual considera que cualquier actividad que realicemos debe estar acompañado con rigurosos protocolos ya que hoy tenemos un riesgo muchísimo mas grande que de hace unos meses”.

El funcionario expreso que Argentina vivió diferentes situaciones en las distintas provincias y también dependiendo la responsabilidad de las personas en cada una de ellas y ejemplifico esto con la situación de Chaco, dijo que si bien “La situación de Salta no demuestra que hallamos ganado” todavía estamos a tiempo de cuidarnos y aprender a convivir con el virus que puede estar en cualquier lado.

Aclaro que esto hay que lograrlo sin infundir el miedo y señalo

Sobre las reuniones privadas que cree que “son un caldo propicio para el contagio” ya que en estas no se respeta ninguna de las medidas sanitarias para evitar el contacto estrecho .

Comentó que el pueblo de Salta es un pueblo maduro y es necesario saber que si cometemos un error este se va a ver reflejado en una realidad futura.

Desde el Gobierno, indico que si bien fueron criticados duramente , ellos fueron elegidos para cuidar a los ciudadanos; pero esto no es posible si no se logra una conciencia colectiva,y que si no apelamos a esta en cualquier comento vamos a tener mas casos que países que antes veíamos como catastróficos

“Decir que esto se soluciona en 20 días es ser un irresponsable” y agrego que esta una situación con la que tenemos que aprender convivir y en la cual no hay que cometer grandes errores como lo fueron festejar el día del amigo, como por ejemplo el municipio de Tartagal en el cual se dispararon miles de casos.

Sobre la Frontera, dijo que Bolivia esta viviendo una situación muy compleja y que si bien gracias al Gobernador se lograron reforzar los limites, está complicado no solo por los cruces ilegales sino también porque muchas personas que viven en Bolivia ingresar al país al cobrar el IFE y esto en su opinión genera una situación de injusticia tremenda,

“Es difícil entender que un país con tantas necesidades como el nuestro termine pagando subsidios a personas que ni siquiera viven acá. Los Argentinos necesitamos del país y de una mirada justa, el IFE debe ser cobrado por personas que residan en el aquí más allá de la Nacionalidad .

Con respecto a la situación sanitaria de la Provincia, recalcó que el 80% de los departamento de la Salta tienen poco contagios pero que el 20 % restante de los Departamentos concentran el 90% de los casos, en relación a la cantidad de habitantes y hospitales y que la situación esta controlada ya que todavía hay lugar en las terapias intensivas, sin dejar de lado que sigue habiendo una gran preocupación debido a que si sigue habiendo un crecimiento ascendente de la curva, se va a complicar; ya que en su opinión en un buen tiempo no vamos a tener una solución como la vacuna por lo cuál que tener la paciencia

Para finalizar hizo énfasis en que debemos ser serenos y entender que esto va a seguir por un tiempo más, por lo cual hay que aprender a bailar con el virus.