Rita Carreras «El área de la mujer siempre está ausente en Coronel Moldes»

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, la concejal Rita Carreras se refirió a la ausencia del área de la mujer en el municipio.

Luego de que se realizara jornada de sensibilización en memoria de Agustina Cruz, y del acto en el cuál, un pasaje de barrio La Loma en Coronel Moldes llevará su nombre, la concejal Rita Carreras manifestó.

«El área de la mujer no tuvo iniciativa, no me parece que sea esa la forma de trabajar, el área de la mujer siempre está ausente en Coronel Moldes».

Cabe destacar que la denominación del nombre fue una iniciativa impulsada por Yanina Cruz, madre de la víctima y si bien fue aprobada por la Ordenanza Municipal la concejal, señaló «tuve que invitar a la mamá de Agustina al Concejo Deliberante porque no hacían caso como de costumbre, no le dieron la importancia debida».

Por último, Rita Carreras, declaró «para llevar esto a cabo colaboramos dentro de mi fundación con gente de Nación y Provincia, después de un tiempo la Secretaría de la Mujer de la provincia y la municipalidad a través del área de la mujer intento participar, el intendente nunca estuvo presente», concluyó.