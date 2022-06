Rita Carreras «El intendente está muy cómodo, no me responde los pedidos de informes, los demás concejales no acompañan y la gente sigue sin respuestas»

En comunicación con Andrea Lazarte, en Lazarte’n por el Mango por Cadena Máxima, la Concejal de Coronel Moldes, Rita Carreras, criticó a los Concejales de su Municipio por la falta de acción ante las demandas de la gente.

«Dicen que son oposición al intendente, pero no reclaman, no dicen nada y la gente sigue sin respuesta a sus reclamos”, declaró.

Además de lamentar la actitud de sus pares, Rita Carreras habló sobre el Intendente, dijo «El intendente está muy cómodo, no me responde los pedidos de informes, los demás concejales no acompañan y la gente sigue sin respuestas»

Según la Concejal en Coronel Moldes hay gente que pagó el impuesto de forma anual y les continúan cobrando en las boletas de luz. Contó tambiénque hace sola los pedidos de informes porque los otros dos concejales no la acompañan.

“Causa impotencia que actúen de esa forma, solo van para las sesiones y el Presidente del Concejo decía que había que darle tiempo al intendente”, detalló.

Por último Carreras manifestó que los concejales no quieren ni estudiar los proyectos de ordenanzas que presenta “A mí nadie me quiere responder los pedidos de informes, no existo, el intendente está cómodo”, dijo para concluir.