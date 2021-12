Rita Carreras/ Voy a demostrar que los dichos del Intendente son mentiras una vez que asuma como Concejal.

Hoy en el Programa Lazarte’n por el Mango hablamos con Rita Carreras – concejal de Coronel Moldes, acerca de las denuncias mediáticas por parte del Intendente y su asunción al Concejo deliberante.

La exjefa comunal es investigada por la recepción por parte del municipio de Moldes de fondos nacionales destinados a la compra de una trafic para transporte de personas discapacitadas, los mismos que fueron retirados de la cuenta municipal, no habiendo sido utilizados para tal fin, ni rendidos por la ex administración comunal.

«Yo los dos años que fuí intendenta, me dediqué a gobernar, el nuevo intendente se ha dedicado a hacer denuncias mediáticas, solo sabe hablar con los medios y mentir, en la justicia yo presenté toda la documentación», comentó.

Rita Carreras, espera poder demostrar que los dichos del Intendente son mentiras una vez asuma como Concejal.

También declaró, no haber ricibido invitación del Concejo deliberante para el acto de asunción, además de haber pedido en agosto, informes y explicaciones pero que no tuvo respuesta.

«Voy a asumir, aunque tenga que ser una asunción obligada para ellos, pero voy a estar presente porque el pueblo me eligió, y fue la mayoría no la minoría, desde ya me están atacando, no va a ser una tarea fácil trabajar», concluyó.