River Plate volvió a mostrar una imagen preocupante y cayó 1 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Marcelo Gallardo, que venía de sufrir una goleada por 4-1 ante Tigre, no logró reaccionar y profundizó su mal momento futbolístico.

El partido comenzó con un Argentinos decidido a imponer condiciones ante un estadio repleto. River, en cambio, mostró ansiedad y desorden desde los primeros minutos. A los 13’, el panorama se complicó aún más: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos laterales, fueron amonestados rápidamente, quedando condicionados para el resto del encuentro.

En un desarrollo trabado, donde los ataques más peligrosos surgían de recuperaciones altas, los creativos de ambos equipos tuvieron poco margen para desequilibrar. Juanfer Quintero intentó manejar los tiempos, mientras que Hernán López Muñoz fue el más claro del Bicho.

El único gol del partido llegó tras una pelota parada mal defendida por River. El propio López Muñoz, sobrino nieto de Diego Maradona, capturó un rebote dentro del área y definió cruzado para el 1-0, premiando el mejor tramo del local.

La tensión aumentó sobre el final del primer tiempo, cuando Andrés Merlos expulsó a

Marcelo Gallardo por aplaudirlo irónicamente tras las amonestaciones tempranas. El Millonario se fue al descanso sin juego, sin claridad y con su entrenador fuera del banco.

El complemento no trajo mejoras. River siguió nervioso, impreciso y sin ideas para romper la defensa rival. Los cambios no aportaron soluciones y los problemas se multiplicaron: Aníbal Moreno salió lesionado, ingresó Juan Portillo y, segundos después, también pidió el cambio por una molestia. Con todas las variantes agotadas, River jugó casi 20 minutos con diez futbolistas.

Argentinos sostuvo la ventaja con orden y celebró una victoria especial ante un rival de peso, que además le permite meterse en zona de clasificación y enfocarse en su debut por la Fase 2 de la Copa Libertadores.

River, en cambio, se va de La Paternal con más dudas que certezas. El próximo desafío será ante Vélez en Liniers, en un momento donde el equipo necesita respuestas urgentes para no seguir cayendo en la tabla.