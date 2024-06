River perdió con Deportivo Riestra por la Liga Profesional en un preocupante cierre del primer semestre

A menos de un mes de la eliminación por penales con Temperley en la Copa Argentina, el equipo millonario sufrió una caída que no deja buenas sensaciones antes del receso.

Otro golpazo para River en la recta final del primer semestre. A la sombra del muy buen andar en la Copa Libertadores, este jueves sufrió su segunda derrota seguida como visitante en la Liga Profesional al caer por primera vez en la historia con Deportivo Riestra. Fue 2-0 para el conjunto blanquinegro, que dejó con malas sensaciones al millonario en el último partido antes del receso del fútbol local por la disputa de la Copa América y tras haber quedado eliminado de la Copa Argentina hace tres semanas ante Temperley, por penales.

El conjunto dirigido por Martín Demichelis manejó la pelota y tuvo un primer tiempo con pocas acciones peligrosas, pero las suficientes como para ponerse en ventaja. Pero falló, incluso con un remate en el travesaño, y en la segunda etapa estuvo deslucido. No ofreció reacción al quedar abajo en el marcador y la apuesta por los chicos, en un duelo en el que no contó con algunos jugadores que están con sus seleccionados, no cambió el destino de la derrota.

Sobre la hora, merced a un penal, Riestra aseguró la victoria y le dejó a River una señal de alarma de cara al futuro, en especial a lo que será el duelo de octavos de final con Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Libertadores. Un equipo que arrastraba cuatro derrotas en fila y no marcaba goles desde la fecha inicial del torneo le hizo sentir que necesita reforzarse y recuperar confianza para lo que vendrá.