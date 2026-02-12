River Plate buscará levantarse este jueves cuando visite a Argentinos Juniors desde las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona, por la quinta fecha del Torneo Apertura. El partido será dirigido por Andrés Merlos.

El equipo de Marcelo Gallardo llega golpeado tras la dura derrota por 4-1 ante Tigre en el Monumental. Con siete puntos, el Millonario se ubica cuarto en la tabla y necesita sumar para no perder terreno. Aun así, el “Muñeco” mantiene un dato alentador: nunca perdió como DT en La Paternal, donde dirigió cuatro veces, con tres triunfos y un empate.

Del otro lado, Argentinos Juniors atraviesa un momento complejo. El “Bicho” viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Midland y de caer 2-1 ante Racing en el Apertura. Además, el equipo de Nicolás Diez se prepara para un desafío clave: el debut en la Fase 2 de la Copa Libertadores, el miércoles 18 de febrero, cuando visite a Barcelona de Guayaquil.

Las posibles formaciones

Argentinos Juniors:

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

River Plate:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El duelo promete intensidad: River busca recuperarse y Argentinos necesita reencontrarse con su mejor versión antes de su compromiso internacional.