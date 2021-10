Robaron caballos de una fundación utilizados para el tratamiento de niños con discapacidad

Hoy, en el programa “Lazarte´n por el Mango” de Andrea Lazarte, el presidente de la Fundación de Equinoterapia “Estribando Esperanzas”, Rafael Guitiam habló acerca del robo de caballos del predio de la fundación, la cual asiste a niños con discapacidad que necesitan de estos caballos para seguir con su tratamiento.

Es así, que el presidente de la fundación explicó que el robo surgió a las 19 cuando terminaban sus actividades y que fue cuando el viajó hacia la ciudad. “Vuelvo alrededor de las 10 de la noche ya no estaban los caballos de los 8 que teníamos habían quedado solo 3. Me puse a buscar y me dirigí a la policía, hicimos la exposición, a todo esto, se sumó mucha gente y varios papás de los niños que asisten a la fundación”, dijo.

Asimismo, Guitiam indicó que encontraron dos caballos atados en medio del monte, con otros dos más que no sabía de donde eran. “Lo que me dicen desde la comisaría es que posiblemente no vuelvan a buscar a los otros 2 caballos que me faltan, igual seguiremos en la búsqueda nosotros, uno es de color blanco y otro amarillo y son robustos”, afirmó.

Por otro lado, el presidente indicó que asisten a 18 chicos todos los días, de lunes a sábados. “Es un trabajo de mucho tiempo, el de amaestrar a los caballos, por suerte pudimos encontrar tres de los cinco robados”, manifestó.

Por último, agregó que esto, ya había pasado por una situación parecida hace 6 años, pero que en ese tiempo no encontró a ninguno. “Para los chicos, los caballos son un fiel compañero y el cable a tierra de ellos”, concluyó.