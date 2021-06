Rodolfo Gallo, hombre que encontró los restos de Gala Cancinos: “Cuando llego a divisar a dos metros los restos óseos, alcanzo a ver una zapatilla dada vuelta”

El hombre que halló los restos de Gala charló con el equipo de máxima tarde

Para explicar cronológicamente como fue el momento del descubrimiento, Rodolfo Gallo dialogó con todo el equipo. “Resulta que yo me dirigía por un problema familiar que tuvo mi señora, fui a prender velas a la difunta correa, yo me apromesé que, si salía del hospital mi señora yo iba a limpiar la grutita. Salió, y ahí fuimos con mi hijo a hacerlo”, afirmó Gallo.

Una vez ubicados en el lugar, Gallo comenta que comenzó con los trabajos de limpieza con la ayuda de su hijo: “En ese momento en que salimos, habíamos comprado velas, agua y teníamos un machete, mi hijo se fue a limpiar la grutita y prender la vela, yo procedí con el macheteo. Y en un momento mi hijo me grita, me dijo que ya había terminado su tarea, lo hago descender, le corto un palo para que él pueda correr la maleza que iba saliendo, y de ahí yo me voy a un sector más despejado”.

Con respecto al momento del hallazgo, el hombre dijo: “Y a la mano izquierda observo algo extraño, corto un poco el pasto y me encuentro con restos óseos, inimaginable pensar que eran de Santiago Cancinos, yo pensé que era para hacer trabajos negros, por eso no lo quise ni mover. Ahí se acercó un muchacho y le digo mirá lo que encontré acá, se arrimó, vió, y llamó a la policía. Él siguió con su labor y yo me quedé en la zona esperando al móvil, demoró unos 15 minutos. Se presentaron el lugar y quedé a disposición de ellos”.

Finalmente, al ser consultado sobre si mantuvo una charla con el papá de Gala, el hombre afirmó: “No pude hablar con el papá, le pasaron mi número, y yo tengo el número de él, me recomendaron que lo hable, pero desde mi punto de vista respeto el duelo, el si tiene mi número me mandara mensajes, respeto la pérdida de un ser querido, ya verá el tiempo, cuando se sienta un poco mejor, ya me irá a llamar”.