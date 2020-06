Rodrigo “Cuchi” Gravaruk: “Cada momento es irrepetible si lo sabes disfrutar”

Consigo trae un gran carisma, al entrar saluda a todos, presentándose. Pero nosotros sabemos muy bien quién es él. Pasa al estudio y arranca la charla:

Resulta que todos lo conocen como “El Cuchi” y muy pocos saben que se llama Rodrigo. Cuenta que de niño tuvo una gran enfermedad que casi lo lleva a perder la vida. Recuerda que en su casa había una “cosa” cuadrada que no sabía que era. Cada un tiempo iba un plomero, abría la caja y todos salían debido al fuerte olor de las cloacas. Un día Rodrigo pasó y rozó su chupete en un fierro. Para curarse tuvo que pasar una punción en la espalda con una aguja de 15 cm. “Esa es la anécdota del cuchi que volvió a vivir”, cuenta entre risas.

Unos años después comenzó a estudiar en el Colegio San Pablo, hasta quinto grado. Y culminó sus estudios primarios en la Escuela Sarmiento. Cuando volvía de la escuela almorzaban en familia y su padre veía el noticiero. Y al terminar veían: Los ricos también lloran, “es la única novela que me acuerdo de pe a pa”, dijo.

Su niñez y juventud estuvieron marcadas por las aventuras. Con sus amigos siempre deambulaban buscando una cancha donde jugar al fútbol. “La gloria era los sábados la escuela Jacoba Saravia”, recuerda. Corrían un fierro y entraban aprovechando que nadie cuidaba el lugar. Por otra parte, su vida artística ya empezaba a aflorar y su padre lo incitaba a estudiar guitarra. Empezó a tomar clases con Sergio Mollinedo y después con el maestro Chuli. “En esa época valía $5 la clase”, cuenta. Uno de los grupos que fue su inspiración, fue Los Nocheros. “Para mí eran increíbles”, dice.

Cuando llegó a la secundaria, se encargó de guardar recuerdos. “Fechorías puras, vago de pura cepa”, dice. Él piensa que “se fue al pasto” y se flageló solo. Le dijo a su padre que quería ser veterinario, entonces tomaba el colectivo 22 y se iba a la Escuela Agrícola. “Mi viejo me compraba los abonos”, dijo. El primer año le fue de lo mejor, pero él se dio cuenta que no era la carrera que quería, tanto que le pedía a sus padres que lo cambiasen de escuela. Cómo sus padres no aceptaban esto, al otro año decidió llevarse materias. “Después me volví vago crónico. Iba al colegio a dormir”, cuenta.

Pasada esa etapa recuerda que siempre iba a un villar y mientras jugaba cantaba. Un amigo remisero, por casualidad un día llevó a los integrantes de “Cantares”. Ellos le contaron que necesitaban una persona y éste no dudo en hablarles del Cuchi.

Llegado el viernes los músicos lo fueron a buscar y le hicieron una pequeña prueba. Con miedo él cantó “No saber de ti”, de Los Nocheros. Después de escucharlo cantar lo invitaron a los ensayos y así emprendió un viaje musical junto a Cantares.

Ellos trabajaban en la peña Balderrama y ésta es una de las partes más importantes de su historia. Resulta que en determinado momento, presentaban a los bailarines. Entonces vio a una nueva bailarina, pregunto su nombre para presentarla y le dijeron que se llamaba Azucena. Él la presenta y ella lo corrige, se llamaba Melina. Desde ese momento se unieron y no se soltaron la mano. Pasaron hambre y momentos difíciles, pero siempre supieron salir adelante. Hoy son padres de dos niñas y la felicidad abunda. “Ella es mi compañera, me banco todo”, cuenta.

El presente de Rodrigo Gravaruk es Guitarreros. Resulta que Cantares tocaba después que Guitarreros. De a poco fue conociendo a los integrantes y entre broma y broma, siempre lo invitaban a cantar con ellos. “Los vagos venían testeando y yo no me daba cuenta. Un día me dicen queremos hablar con vos y bueno paso lo que paso, me tenté”, contó. Entre risas recordó sus comienzos en el grupo. Tenían un show de siete canciones y para alargar hacían bailar una chacarera al público.

Cuando sintieron que su trabajo se había agotado tocando en la peña, decidieron ir más allá. Dejaron Balderrama y quedaron sin trabajo. Por suerte ya tenían su reconocimiento y habían sido revelación en uno de los festivales folclóricos más grandes del país. “Teníamos que chapear con la consagración de Cosquín”, recuerda. Sin duda alguna pudieron salir adelante y seguir produciendo éxitos. “Guitarreros es mi hoy, mi presente, mi familia”, dijo.

Rodrigo es el claro ejemplo de la humildad. Ama a su familia y amigos, se desvive por regalar lo mejor de su arte y se inspira con el aplauso de la gente. Decide darle más valor a la sonrisa o alegría que provoca en las personas. Siempre busca transmitir algo, llegar los lugares más recónditos del sentimiento y disfruta el presente. “Cada momento es irrepetible si lo sabes disfrutar”, piensa. Lo único que desea es ver crecer a sus hijas, felicidad para todos sus seres queridos y más que nada la felicidad para él.