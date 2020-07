Rodrigo Pequeño: “Siento que soy un poco de muchas cosas”

Este hombre que visitó “Momento único, autentico, irrepetible” supo comenzar a endulzar sus oídos con los aplausos en la década de los 90, ya por esos años este joven sabía que la música era su pasión, más adelante fue apadrinado por los nocheros.

Rodrigo Pequeño llegó con guitarra en mano, comenzó hablando de quién era él “Siento que soy un poco de muchas cosas, he sido un poco de granadero, apicultor, las realidades de la vida me han echo un poco pintor, carpintero, soy un músico, todo me llevó a formar mi música, todo me llevo a formarme lo que soy hoy día y lo que voy a ser mañana”.

Recordó sus años de niño y también a su abuelo “Mi papá llegó a ser 6to en fisiculturismo por eso hacia dieta, mi mamá hacia flanes para vender. Yo estaba en la panza de mi mamá cuando paso todo lo de mi abuelo(Miguel Ragone) contaban que mi abuelo unía mucho a la familia”.

Contó también donde hizo su primaria y la educación secundaria donde fue definiendo su vocación de músico “En la primaria iba a la escuela Urquiza a la tarde, la secundaria la hice en la escuela agrícola, pero como era doble turno y yo me quería dedicar a la música después me pase al Colegio Nacional. Siempre me llevaba materias, todos los febreros estaba con profesor particular, le decía al profesor para que quería que estudie matemáticas. No me llevaba bien con los profes pero la terminamos amando a la profe de filosofía, yo nunca estudiaba”.

La emoción le brota a Rodrigo cuando escucha a sus seres queridos, algunos que están acá con él, otros que están lejos pero que guardan anécdotas y recuerdos inolvidables del rebelde músico, así se describe él y lo avala la gente que lo conoce. “Yo quería cantar siempre algo distinto, eso me llevo a buscar algo distinto”.