Rubén Ehizaguirre: “Todavía hay nochero para rato”

Para los que fueron adolescentes en la década de los 90, Los Nocheros forman parte de lo más lindo de nuestros recuerdos, fueron parte de nuestras juntadas, de las noches de guitarreada, del fogón de San Cayetano, éste grupo que transgredió las formas del folclore tradicional logró meterse hasta en los boliches de moda en esa época y caló hondo en la juventud. Uno de sus integrantes que estuvo desde el principio, llegó hasta la radio, abrigado con su campera negra y disimulado detrás de unos anteojos. -Es Rubén Ehizaguirre..! Gritan en la radio y pasa al estudio ese hombre de aura sencilla que con su voz y su presencia supo arrancar suspiros y lágrimas.

Toma asiento y comienza la entrevista, para presentarse cuenta de donde es. «Yo soy de Villa Soledad, detrás de El Patito, de niño con mis amigos jugábamos a la guerra, me habían regalado un bate de béisbol, me gustaba jugar a eso. La primaria la hice en el colegio Belgrano, jardín de infantes en Peter Pan, en calle Bs.As. entre Mendoza y San Martín. La secundaria la comencé en el instituto Güemes, que era conocido como el instituto del quemado, pero yo sin repetir curso, fui detrás de mi hermano que se había cambiado ahí. En la primaria iba a la mañana y a la tarde hacia rápido las tareas así que ya me quedaba par irme con los changos a jugar al fútbol. Tengo la imagen de mi mamá yo haciendo las tareas y ella diciéndome, “Fíjate bien, ¿Estas haciendo bien?” generalmente en la primaria fui buen alumno, en la secundaria también. Yo compartía más con mi mamá, por lo que estudiaba y mi hermano era más de andar con mi viejo».

Se fue por un momento a su infancia para compartir con nosotros sus primeros pasos con la música “yo cantaba al lado de los discos que sonaban, escuchaba discos de tango de pastas que tenia mi viejo, escuchaba Los Cuatro Soles, Beto Orlando, Los Terrícolas, Los de Salta y así variaba, también el Sotano Beat, Heleno. Con Juan Carlos Chavarría subo por primera vez al escenario, en el festival de los barrios”.

Contó como empezaba a trazarse su destino, cuando conoció a otro Nochero « Al Mario lo conozco en la ENET 2, creo que ha sido ahí sino en un festival en el hogar escuela, nos conocimos detrás del escenario cuando estábamos por cantar, esas cosas de escucharnos cantar el uno del otro, vivíamos cerca, el vivía a dos cuadras de mi casa, pero eramos de barras diferentes pero de el mismo barrio. Él me lleva al coro polifónico, con el Mario ya eramos de guitarrear, la idea de Los Nocheros era un quinteto, esa idea tenía él en la cabeza, y me dice que lo iba a hablar al Pala que llegaba de Bs.As. comienza a ensayar con nosotros y se va al coro polifónico, ya eramos inseparable los tres. Sauma una vez nos dice “No vienen Los Fortineros, salvenmén vengan ustedes” fuimos y nunca mas dejamos la peña Gauchos de Güemes, no teníamos nombre, nos presentaban como los universitarios que cantan, nada que ver. Ya estábamos buscando el cuarto integrante, ya sabíamos que ese era el camino. En las peñas ganábamos bien con los muchachos, cantábamos, vendíamos casettes. Cuando Comenzamos con Los Nocheros estábamos los cuatro, el Mario, el Kike, el Pala y yo, nos presentábamos con traje de gaucho y pañuelo blanco. Antes de que se vaya el Pala ya lo conocíamos al Yuyo Montes, “La Oma” le encantaba a la gente, la “Canción del adiós” también, nuestro repertorio era bien peñero, a la gente del sur le gustaba. Las canciones con el Pala que después grabamos con Jorge, la gente ya las conocía. Después entra jorge y terminamos de afianzar una identidad. Con el pala ya nos habíamos sacado el traje de gaucho.».

Este hombre nochero, cuenta como se percibe entre la gente ” Muchos piensan que como te ve en la tele, en el diario, sos distinto, yo sigo siendo el mismo, no me interesa cambiar, si hay que armar el bolso, voy, me subo al colectivo o al avión, voy cantó, se apaga la luz vuelvo y sigo siendo el mismo”.

Las opiniones de los músicos de folclore no se hicieron esperar cuando comenzaron a surgir Los Nocheros, Rubén cuenta cuales fueron esas opiniones “Los Nocheros a Los Chalcha no les gustaban mucho, Horacio nos defenestro, esas fueron las primeras opiniones de nosotros”.

Nunca llegó a entender porque los curas les prohibieron hacer el festival que realizaban todos los 13 de Septiembre Los Nocheros “No entendí y no entiendo porque esa decisión”.

En el final, el dueño de la voz característica de Los Nocheros dijo “Hay nochero para rato…