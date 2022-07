Ruiz: “en mi investigación son 10 policías los que participaron, más 4 del SAMEC, son 14 personas

Un caso muy extraño se dio el 13 de julio del 2021, minutos ante de las 7:30 de la mañana, a Matías Ruiz intentaron detenerlo en el parque San Martín y él se escapó por correr desnudo y en un estado completamente alterado, fue detenido por las fuerzas policiales, el chico murió y hubo distintas versiones respecto al caso. Con el correr de las horas y gracias a la intervención del padre del chico, la causa fue desviándose y hoy se sabe que hay una cantidad de personal policial que están relacionados a esta causa.

El padre la víctima, Juan Carlos Ruiz afirmó que su hijo murió de vejaciones, recibió múltiples vejaciones por el personal que le debía proteger. “Yo investigué casi 20 días y esos 20 días me dieron las evidencias y el material que tengo, evaluándola y analizándola encontramos con que estamos ante una escena de asesinato a sangre fría”.

Ruiz indicó que sabía que su hijo tenía de costumbre terminar su último trabajo y era invitado por ahí para salir, tomar un trago e ir a alguna discoteca. “Su noche la manejaba él, pero oportunamente algunos de estos señores uniformados, alguna vez en unos de esos encuentros, presumo que los ha conocido cumpliendo otro tipo de funciones en distintas áreas del ambiente nocturno”.

Según el padre, explicó que el día del hecho, pasó lo siguiente: “Quiero creer que, en algún momento, él estaba en zona sur donde es zona caliente, hay prostitución, venta ilegal de sustancias, todo tipo de ilícitos y delitos se cometen en zona sur, mi hipótesis en algún momento pensé, capaz que alguna vez le golpearon la puerta para que él venda algún tipo de sustancias y él le dice que no, calculo, por eso tomaron una represalia, pero también hay muchas más cosas que investigar, que a mí no me interesa”.

Asimismo, señaló que él investigó ¿por qué su hijo recorrió 320 metros desde la Catamarca y San Juan a Urquiza, entre Catamarca y Santa Fe, por qué perdió la vida si era sano? “A su vida se la arrebataron”.

“Yo sé que hay un audio de un transeúnte que pasaba que recibió la información de mi hijo, que estando con los uniformados, le dijo a una señora que llame a los policías, porque estos ´no son policías´. Mi hijo tenía un emprendimiento, y para aquellos que dicen que era esquizofrénico o paranoico no fue así”.

Finalmente ratificó que no solo están involucrados 4 policías en el caso, sino que son 10 policías. “En mi investigación son 10 policías los que participaron, más 4 del SAMEC, son 14 personas. ¿A ustedes les parece que 14 personas no pudieron mantener con vida a un joven de 27 años que estaba con vida?”.