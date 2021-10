SAETA recuerda a sus usuarios que es obligatorio el uso del barbijo en los colectivos

SAETA recuerda a los usuarios de colectivos que como se dispuso desde el inicio de la pandemia sigue siendo obligatorio el uso del barbijo en las unidades. Si bien el Comité Operativo de Emergencia (COE), en virtud de la mejora de la situación epidemiológica, habilitó la circulación de las personas sin barbijo, esta medida solo se traslada a espacios al aire libre y sin aglomeración de personas.

La disposición del COE destaca que el uso de barbijos o tapabocas es obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, *transporte público*, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.

No es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia.

Cabe aclarar que quienes asciendan a los colectivos sin barbijo podrán ser obligados a descender de la unidad.