Salta Basket buscará el triunfo frente a Rivadavia de Mendoza

En la continuidad de La Liga Argentina temporada 2023/2024 Salta Basket recibirá en el Estadio Delmi, a Rivadavia de Mendoza.

El elenco salteño volverá a la acción luego de casi 20 días de estar ausente, situación que para nada beneficia al equipo salteño.

“El fixture es raro, nos tocó estar parados 20 días y ahora vamos a tener cinco juegos en diez días, en particular no me gusta porque después de perder un partido querés jugar lo antes posible, es mucho tiempo sin competencia”, sostuvo el DT infernal, Ricardo De Cecco, al respecto.

Los Infernales volverán al ruedo este martes en la noche para mantener la buena racha del equipo, que se encuentra octavo en la Conferencia Norte, con cinco partidos para finalizar la temporada regular.

El partido contará con el arbitraje de Gustavo Danna y Ariel Mudksi, el comisionado técnico será el salteño Román Guantay. Será el penúltimo partido de la temporada regular en condición de local.

Cabe recordar que l enfrentamiento contra el equipo mendocino será el segundo en lo que va del certamen, en el primer choque disputado en el reducto de Rivadavia, el 23 de octubre último, fue triunfo para el local por 90-52.

