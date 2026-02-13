El Delmi vuelve a vestirse de Liga Argentina con un duelo de alto voltaje: Salta Basket enfrenta a Amancay de La Rioja, uno de los líderes de la Conferencia Norte. Los Infernales llegan motivados tras vencer a Independiente y buscan sostener su buen momento antes de otra prueba exigente el domingo ante Barrio Parque.

Este viernes, desde las 21.30, el polideportivo Delmi volverá a ser escenario de un choque estelar de la Liga Argentina, cuando Salta Basket reciba a Amancay de La Rioja, uno de los punteros de la Conferencia Norte. Será el primero de dos compromisos consecutivos en casa para los dirigidos por Ricardo De Cecco, que atraviesan un momento positivo tras la victoria del martes ante Independiente de Santiago del Estero.

El equipo salteño llega con confianza y con la intención de seguir escalando posiciones en una tabla muy ajustada. La localía será un factor clave en esta etapa del calendario, ya que luego del duelo ante Amancay, Los Infernales volverán a presentarse en el Delmi el domingo, cuando enfrenten a Barrio Parque de Córdoba, otro de los equipos que se mantiene entre los cinco mejores de la conferencia.

Pero todas las miradas están puestas en el duelo inmediato. Salta Basket y Amancay ya se enfrentaron esta temporada: en diciembre, los salteños dieron el golpe en La Rioja con un triunfo 75-71, en un partido intenso y parejo. Sin embargo, el presente marca otro escenario. El equipo dirigido por José Gabriel Albornoz llegó al norte como líder, pero cayó sorpresivamente ante Jujuy Básquet por 85-70, por lo que buscará recuperarse en la capital salteña.

Ambos planteles cuentan con jugadores de jerarquía y herramientas para ofrecer un espectáculo de alto nivel. Con la temporada entrando en su tramo decisivo —restan apenas diez partidos de la fase regular— cada punto empieza a valer doble. Tanto Salta Basket como Amancay necesitan sostenerse en la parte alta de la tabla, lo que convierte este choque en un duelo directo por posiciones de privilegio.

El Delmi promete una gran noche de básquet, con dos equipos que llegan con ambición, ritmo y la obligación de seguir sumando en una Conferencia Norte cada vez más competitiva.