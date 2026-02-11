En una noche cargada de emoción y buen básquet, Salta Basket derrotó a Independiente de Santiago del Estero por 105 a 99 en el Estadio Delmi, en una nueva presentación como local por la Conferencia Norte. La jornada comenzó con un minuto de silencio dispuesto por las autoridades nacionales tras el fallecimiento del dirigente Fabián Ricardo Borro, un gesto que marcó el clima inicial del encuentro.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco tomó el control desde el arranque y cerró la primera mitad con una ventaja de 11 puntos. En ese tramo, el conjunto salteño se apoyó en transiciones rápidas, buena circulación de balón y alta efectividad en los lanzamientos. Abratte, Hunter, Abdala y Álvarez fueron protagonistas del goleo en los dos primeros cuartos.

Independiente reaccionó sobre el cierre del segundo período, con Cristian Amicucci como figura y los aportes de Aliende, Martínez y Julien. Sin embargo, la acumulación de faltas personales complicó la rotación del equipo santiagueño y le impidió sostener el ritmo.

El último cuarto fue parejo, con intercambio constante de conversiones y mayor intensidad defensiva. En los minutos finales, Salta Basket mantuvo la ventaja gracias a la conducción de Botta y la precisión de Gómez desde el perímetro. Aunque la visita logró acercarse a cuatro puntos, el local aseguró el triunfo desde la línea de libres.

Con esta victoria, Salta Basket se mantiene en la pelea dentro de la Conferencia Norte y ya piensa en su próximo desafío: este viernes, desde las 21.30 y nuevamente en el Delmi, recibirá a Amancay de La Rioja, actual líder de la zona.