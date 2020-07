DanielBetzel:”Salta es una de las provincias con menos locales cerrados”

En “Todos y Todas” dialogamos telefónicamente con Daniel Betzel, Presidente de la cámara de Comercio de Salta quién se refirió a la plata destinada a los IFE, “Son al menos 1500 millones que se inyectan a la economía. Salta fue la primera que permitió al comercio trabajar, detrás del comercio hay 20.00 puestos, un local que cierra quedan los empleados en la calle muchas veces sin poder cobrar la liquidación, Salta es una de las provincias con menos locales que cerró. En Córdoba, la cámara inmobiliaria informó que mas de 1200 locales no renovó el alquiler”.

Betzel opinó de la medida que tomaron los municipios de Buenos Aires de impedir a los supermercados vender productos de otros rubros “No se puede permitir a un supermercado que venda,calzados,electrodomésticos,hay que obligar a los supermercados que vendan lo esencial, es realmente injusto,estamos a favor de la medida. Creo que hemos logrado en Salta que los supermercados atiendan también por documento, eso ha sido un pedido de la cámara de comercio”.

También se refirió a la firma de un convenio con el gobierno para que los pequeños comerciantes puedan acceder a una lía de crédito ” A las 11 vamos a firmar el convenio,es un plan de reactivación, el comercio no tiene un peso, y si no tienen mercadería no pueden seguir con el comercio,aclaro que es para la microempresa, es para el comercio chico que no tiene acceso a un crédito ,a través de nosotros el gobierno le da un cheque al día, no es mucha plata,es para ayudar al comerciante que no tiene acceso a un crédito.

Adelantó que se vienen promociones con importantes descuentos en todos los rubros para reactivar la economía.

Consultado por la falta de equipos de telefonía celular aclaró “En Salta no se puede importar celulares,los celulares vienen del sur, recién ahora empezó a abrir y a producir, para el 15 de julio,estarían empezando a proveer.”