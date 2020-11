San Lorenzo/ La justicia reconoció como inconstitucional la destitución del concejal Reynaga

En contacto telefónico con Andrea Lazarte, el concejal de San Lorenzo José Pipo Reynaga, entró junto a otros concejales por la investigación por el cobro de IFE y mientras tanto estaba excluido del Concejo Deliberante.

Tras lo sucedido hace meses atrás en relación al cobro de IFE por parte de varios funcionarios públicos, Reynaga fue uno de los acusados, por lo que fue destituido de su cargo en el Concejo Deliberante. Actualmente el concejal volvió a sus cargos a través de una resolución por parte de la Justicia Federal de la provincia.

“Puse una apelación de amparo y el día 11 de noviembre, a través de la corte de Justicia me llegó una notificación sobre la inconstitucionalidad de haberme dejado afuera del Concejo. Para mí no era justo, no tenía carátula y no fui notificado sobre mi caso. Me parecía raro que en ninguna otra parte de la provincia hayan hecho esta situación de destituir una autoridad sin tener el cargo judicial”.

Sin embargo el concejal deberá ir a declarar a la Justicia Federal por la investigación del cobro de IFE que será esta tarde.

“No cobré seis meses mi sueldo, tendré que ver ese caso también. Seguiré siendo concejal hasta que el juez dictamine alguna sentencia”.