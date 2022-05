Sánchez: «Es aberrante que Gustavo Sáenz apoye a un hombre que no respetó principios constitucionales»

En comunicación con Pan & Circo, el Director de FM la Patriada, Nahuel Sanchez, indicó que es «aberrante» que el gobernador, Gustavo Sáenz, apoye a Martin Plaza para ser juez de la Corte Suprema de Justicia.

«Me enteré y me parece una aberración el hecho que quepa la mínima posibilidad de que está persona tenga el cargo más importante, siendo que fue una persona que se llevó puesto principios constitucionales»,afirmó.

El jefe del PJ porteño Víctor Santa María y el gobernador salteño Gustavo Sáenz fueron acusados de censurar a los periodistas de la filial salteña de la radio AM750, quienes tuvieron que levantar una nota de su portal digital y de las redes sociales que criticaba al mandatario provincial. Además, les cancelaron el convenio para retransmitir los contenidos generados en la radio AM750 de Buenos Aires, manejada por Santa María.

«Martin Plaza me llamó y dijo que: ‘el gobernador, está re caliente vos fíjate que vas a hacer. Yo le dije que era una crítica y no me parecía agresiva la nota'».

Ante esta situacion, Sanchez expresó que desde aquella reunión con el gobernador él les dijo que se enteró de la situación, cuando el acto estaba consumado y que había apuntado contra Martin Plaza. «Sáenz nos dijo que ‘hay gente que se cree más papita que el papa, hay gente que se manda sola como Martín Plaza’. Ahora me parece extraño que el gobernador avale a este hombre para que tome un lugar importante».

A partir de la charla con periodista, el director de la radio, señaló que tuvo la posibilidad de hacer un petitorio antes de juntarse con el gobernador, y que: «para tratar de arribar una regulación de pauta oficial, Sáenz lo firmó con puño y letra y ahí termino la reunión con el compromiso».

Es por eso, que para el periodista es una aberración que el gobernador, Gustavo Sáenz apoye a un hombre que » no respetó principios constitucionales como lo es la libertad de expresión».