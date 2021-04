Santiago Godoy dialogó con máxima tarde

El diputado provincial charló sobre varios temas

En año de elecciones, hay mucho contenido para debatir. Por eso, el “indio” Godoy habló de todo: “En este instante estoy en una reunión para empezar, justamente. Avanzamos bastante estamos tratando de que los partidos políticos que integren el frente de todos podamos empezar a conversar para firmar el frente. Por lo menos estamos conversando, no te quiero decir que ya está ni quiero cantar loba, esta es la segunda reunión para ver cómo estamos, que es lo que hacemos, como lo vamos a hacer, ya por lo pronto estamos mirando sin tratar de entrar en discusión de candidaturas, sino ahí ya se arruina todo”.

En cuanto al análisis sobre la situación actual de la provincia de Salta, Santiago afirmó: “Nosotros visualizamos 2 cosas, la primera es la necesidad urgente de postergar las elecciones porque aquí en materia de pandemia me parece que están mintiendo, en el lapso sanitario, entonces uno dice bueno, el COE se reúne y trata de justificar, cuidado que se vienen feo, guarda con contagiarte, pero seguimos con todas las distenciones existente, con un criterio PRO, y eso me parece que tenemos que tener el diario no del lunes, sino del miércoles. Sabemos lo que está pasando y podemos tomar medidas, y una de ellas puede ser tomar empezar a restringir algunas circulaciones. Primer tema, queremos que las elecciones se prolonguen pero que lo hagan ahora, no a último momento. En materia de convencional constituyente estamos de acuerdo, y nuestra consigna es que todos convencionales nuestros, los que lleguen de cualquier lugar de la provincia vana a proponer que el periodo del gobernador sea uno solo y el periodo de los intendentes sea 1 solo, nada de 2 periodos, 1 solo”.

Con respecto a cuándo se tendrían que realizar las elecciones en caso de prolongación, Godoy dijo: “Para mi junto con las nacionales, cosa que la gente vaya a votar 1 sola vez, se tienen que hacer en noviembre. Podemos hacer 1 sola elección, o podemos hacer 2, que estas elecciones nuestras coincidan con las PASO nacionales, pero lo que más me gustaría es votar 1 sola vez en noviembre. El oficialismo tiene su idea, y ellos creen que son duelos de la verdad, lo mejor es gobernar absolutamente con todo”.

Finalmente, sobre el debate de políticas deportivas ofrecido por Chiban, el diputado dijo: “Cuando quiera podemos debatir, si él quiere discutir sobre políticas deportivas quiero decirte que yo he sido presidente de la federación salteña de básquet, si quiere discutir cuando quiera, pero en cuanto a lo que dijo sobre la fiesta clandestina, mira, la liga salteña de futbol tiene los bingos que es su entrada económica, ahora hay que ver cómo están todos los clubes. Cuando quiera lo podemos discutir, encantadísimo, lo único que dije es que los 100 años de la liga es una cosa extraordinaria, di el nombre de algunos presidentes de la liga que fueron extraordinarios y dije que lástima que lo festejen con una fiesta clandestina, no tengo problema, en esta radio si quieren”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/530wlCshjI/