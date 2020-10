Se habilitó el servicio interurbano de colectivos en el norte salteño

Marcelo Ferraris, Presidente de AMT, dialogó con Máxima Tarde. Se activó el tramo de Tartagal a Santa Victoria y con el avance de los días se verá como varía la demanda. Solo podrán hacer uso del servicio los trabajadores exceptuados.

Ferraris explicó que hace dos semanas venía hablando con los intendentes del interior y con la empresa para ir reactivando el servicio de a poco. “Sobre todo en aquellos departamentos que están en DISPO”, dijo. Los transportes que se habilitaron son los de los municipios de interior, osea aquellas localidades que no limitan con la capital de la provincia.

La prestación del servicio inició con una metodología parecida a la de Saeta, en cuanto a horarios. “Solo pueden usarlo las personas que están dentro del marco de las excepciones, no para el turismo interno”, aclaró.

También contó que ya hay diálogo con los intendentes de la región Sur de la provincia. “En el caso de la zona Sur querían esperar un poco más”, dijo. Pero hizo referencia al anuncio sobre el turismo interno que hizo el gobierno y como va a servir para mejorar la situación. Y aclaró: “No hay viajes habilitados desde Salta Capital a Oran o Tartagal”.

Sobre el precio del boleto, Ferraris aclaró que no va a subir. Esto se debe a un convenio que firmó la provincia con el Gobierno Nacional. En el que Nación se comprometió a mejorar el servicio y la provincia a no subir el precio del boleto.

Algunos trabajadores del Chaco salteño, hacen uso del transporte para llegar a sus empleos. “Ese es el único caso que hemos habilitado, es un recorrido de mediana distancia, se hizo porque ellos necesitan tener una comunicación fluida con la zona de Tartagal”, contó. Y añadió que se habilitó el tramo de Tartagal- Santa Victoria. Aclaró también que para hacer uso es necesario tener el permiso de circulación y barbijo.

Este año se decidió que los choferes de taxis y remises no presenten la actualización de los certificados de antecedentes penales. Esto fue porque debido a la pandemia hay una atención más lenta en todo los organismos. Además Ferrari hizo referencia a algunas personas que no cuentan con celular o tienen uno desactualizado, por lo que no pueden realizar el trámite de manera remota. “Por la situación de este año decidimos no pedir la actualización documental de estos dos certificados de antecedentes penales. Tampoco hemos exigido los carnets de conducir habilitante”, finalizó.