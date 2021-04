Se realizará otra movilización por la restitución de los bailarines del Ballet Clásico

La comunidad artística realizará mañana a las 11 una movilización en Casa de la Cultura. El motivo será pedir la restitución de los ocho bailarines desvinculados del Ballet Clásico de Salta.

El 25 de marzo pasado la Secretaría de Cultura realizó un concurso público abierto para cubrir 44 cargos de bailarines en el Ballet Clásico de la Provincia. Irrespetando el DNU nacional y en plena pandemia, estas audiciones se llevaron a cabo. Además se incumplieron los reglamentos y se presentaron varias irregularidades en el transcurso.

Curiosamente y sin mucha explicación, dejaron sin trabajo a ocho bailarines que habían presentado un proyecto para mejoras laborales. Por otro lado sumó 18 artistas nuevos, es decir casi la mitad del cuerpo de danza. Valentina Mariscal, una de las bailarinas desvinculadas explicó que al momento de la elección no hubo veedores, no se respetaron los puntajes y hasta ahora no recibieron una calificación formal por escrito. “Tácitamente estamos desvinculados del Ballet, es decir no estamos en la lista de los que si quedaron”, especificó.

Ante tantas irregularidades los bailarines afectados decidieron presentar notas personalmente. También el gremio ATE apeló con una impugnación de ocho carillas en la que se detalla cada irregularidad. Esta impugnación a nivel nacional tiene como propósito dejar sin valor la decisión tomada en el concurso.

La semana pasada Sabrina Sansone la Secretaria de Cultura opinó que “algunas veces se gana y otras se pierde”. Esto más que una respuesta a la problemática causó indignación. “Me generó mucha bronca porque no se trata de un certamen del bailando. Estamos hablando de un puesto de trabajo”, acotó Valentina. Además la artista dijo que Salta viene de una seguidilla de Secretarios de Cultura que muchas veces no tuvieron mucha incidencia en el ámbito cultural. Sin embargo trataban de mantenerse al margen pero algunas veces no hacer nada es mucho mejor.

El viernes pasado la comunidad artística realizó una intervención en las afueras de Casa de la Cultura para pedir la restitución de los ocho bailarines. Al no obtener respuestas se decidió convocar a una nueva intervención. Esta se llevará a cabo mañana viernes 9 de abril a las 11 en Casa de la Cultura (Caseros 460).