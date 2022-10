Se sumaron distintas denuncias contra jefes policiales, por parte de mujeres policías

Gabriela, policía, es una de las denunciantes quien explicó que ellas están muy decepcionadas de la Institución en general, «nos está afectando mucho psicológicamente lo que está pasando. No sé a donde vamos a llegar con todo esto. Vi una plublicación donde dice que está involucrado el Sr Orozco, detrás de las denuncias que nosotras realizamos».

Asimismo, indicó que ellas no lo conocen al Sr. Orozco, solamente lo conocen por foto, nunca tuvieron contacto con él. «No sé porque salen a decir cosas que no tienen nada que ver, manchan a esa persona que no tiene nada que ver con esto».

Gabrila, dijo que le dan a entender, que todo esto es política y que nos les importa nada el personal policial, lo que estamos atravesando. E»s una vergüenza, una decepción total para nosotras. Nosotras no estamos con ningun político, lo que queremos es justicia, que se acaben estas cosas. Queremos justicia, nada más».