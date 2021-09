Se viene la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2021

La misma tendrá un cambio de formato debido a la pandemia

Este sábado 25 de septiembre, Jujuy será sede de la elección de la representante 2021 de los estudiantes, pero esta vez, en un contexto totalmente diferente. La periodista Micaela Buitrago Savio, desde San Salvador, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde” y contó muchos más detalles.

“Sabemos que cambian mucho los paradigmas, es una fiesta que data desde hace 70 años”, comenzó afirmando la periodista sobre la nueva modalidad de elección, en donde se elegirá a una embajadora por región y luego a la representante nacional. Además, Savio comentó que la fiesta “comenzará a las 22 Hs” y que “no habrá público, solamente familiares y allegados de las candidatas”

Por otro lado, la corresponsal se refirió a la no utilización de carrozas durante este año, lo cual era una gran tradición: “Este año se definió no hacer las carrozas, como también estábamos acostumbrados. Este año, no en todos los colegios llegaron con los tiempos estipulados, sino que son solamente 20 colegios de los casi 60. Es por eso que este año se dispuso hacer una experiencia, que es básicamente una exposición, con carpas muy interactivas y stands de realidad aumentada”.

Finalmente, la periodista contó el malestar que surgió en gran parte de los jujeños, debido a la no participación de artistas nacionales e internacionales: “Fue una discusión muy grande en la provincia, teniendo en cuenta que veníamos con shows nacionales e internacionales, este año se decidió que todos los shows sean de artistas locales. Sin embargo, por ahora continúa siendo una incógnita”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: