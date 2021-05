Se viene un nuevo paro de colectivos

Para contarnos todos los detalles, el secretario general de UTA charló con máxima tarde

Luego de la no respuesta al pedido de un aumento salarial, Miguel Barrera, quien es el secretario general de UTA, contó todos los detalles sobre la medida que empieza a regir desde las 00 hs. “El paro empieza a las 00 hs y finalizaría a las 24 hs del día viernes. Luego de varias reuniones que venimos teniendo, hoy fue la ultima, no pudieron ofrecer nada los empresarios, el mismo tratamiento de paritarias que solicitó el AMBA estamos solicitando nosotros, y ellos dicen que no nos pueden ofrecer un aumento debido a que no les alcanza el dinero”.

Además, el secretario de refirió a cuando será la próxima reunión para intentar llegar a un acuerdo: “Nosotros tenemos una próxima reunión el martes 3 de junio, para ver si podemos llevar tranquilidad a los compañeros, mil disculpas a todos los salteños, hay que aclarar que todos los compañeros de transporte no hemos recibido un incremento salarial en el año 2020, por eso hay que tener en cuenta eso, no nos queda otra manera como para ser escuchados”.

Finalmente, Barrera comentó como es la relación con el ministro de salud: “El ministro de salud consideró que somos esenciales, pero recién este año, hace 15 días tuvimos una reunión. Pudimos tener una reunión con el ministro esteban, donde el dijo que nosotros deberíamos recibir la vacuna”.

