Segmentación de Tarifas: continúa la atención a los vecinos para adherirse al plan

La Municipalidad de Salta, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, continúa atendiendo a los vecinos en 12 diferentes puntos de la ciudad, para poder completar el formulario de adhesión al plan Nacional de Segmentación de Tarifas de luz y gas, que afecta a todos los usuarios del país.

Desde el municipio, se busca garantizar la accesibilidad a todos los vecinos que no cuenten con internet o que no sepan o no dispongan de los medios tecnológicos para postularse. Más de 500 personas fueron atendidas en los edificios municipales durante los dos primeros días.

“Desde La Municipalidad venimos trabajando para acompañar a los vecinos en cuanto a las tarifas y servicios de luz y gas, y en particular habilitando estos puntos de atención en distintos espacios del municipio, para que puedan acceder al mantenimiento del subsidio a nivel nacional para el plan”, indicó la titular de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane.

“Para el plan que se extenderá durante 30 días, debe llenarse el formulario por terminación del DNI. Le pedimos a la gente que esté atenta de acuerdo a la terminación del mismo porque el formulario solo se habilita para esos días”, recordó la funcionaria, al tiempo que indicó que se habilitará una prórroga para unos días más, para que quienes no se inscribieron puedan hacer el trámite.

Cabe recordar que hasta hoy 19 de julio podrán inscribirse los DNI terminados en 0,1 y 2.

– Del 20 al 22 de julio – DNI finalizados en 3, 4 y 5

– Del 23 al 26 de julio – DNI terminados en 6, 7, 8 y 9

Los vecinos pueden acercarse a los siguientes edificios municipales, de 9 a 13, para ser asesorados y completar el formulario:

– Oficinas del CCM – de lunes a viernes de 9 a 14.

– CIC Santa Cecilia

– CIC de Asunción

– CIC de Constitución

– CIC Limache

– CIC de Solidaridad

– Casona de Castañares

– NIDO de Bicentenario

– NIDO de Gauchito Gil

– DTC de San Benito

– Delegación San Luis

– Atención Ciudadana de San Martín y Buenos Aires

“Tanto inquilinos como propietarios deben completar el formulario sobre el medidor o el suministro del servicio para poder lograr mantener el subsidio de luz y de gas. El formulario se puede completar una sola vez por lo que recomendamos verificar bien los datos y tener todos los papeles a mano”, agregó Emilia Calmejane.

Los usuarios que cuenten con internet pueden completar el formulario que se encuentra en https://www.argentina.gob.ar/subsidios y se recomienda tener a disposición para ello:

El número de medidor y el número de Cliente NIS que figura en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener el número de registro.

Por cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse al 416-0900 interno 1145 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para solicitar información o coordinar el trámite.