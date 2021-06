Sergio Leavy: “Creo que fue sumamente positivo para los salteños que el presidente venga a visitar y homenajear a Güemes”

El senador nacional dialogó con el equipo de máxima tarde

Luego de que transcurriera un fin de semana movido debido al bicentenario del fallecimiento del General Güemes, Leavy charló sobre ese y otros temas. “Contento con la visita de Alberto. Creo que fue sumamente positivo para los Salteños, que el comandante venga a visitar y homenajear a Güemes, una visita de lujo, esto sirvió para que anuncie muchas obras”, afirmó el “Oso”.

Con respecto a las obras mencionadas, el senador dijo que “hay 21 centros de primera infancia que se harán en la provincia, pavimentación de la ruta nacional 34, entre otras”. Además mencionó la llegada de vacunas y respiradores contra el COVID, lo cual lo pone “muy contento”.

En cuanto a la noticia de que Güemes aparecerá en un billete, lo cual fue anunciado por Fernández, Leavy afirmó: “En el 2019 presenté un proyecto para que se lo ponga a Güemes junto con la senadora Nora Giménez, nada más ni nada menos que la imagen del último gobernador muerto en democracia. No puede ser que nos represente una ballena, un pájaro, tantos próceres deben estar en la casa de todos los argentinos, nos costó mucho a los Salteños recuperarlo a Güemes, y hoy está ocupando el lugar que le corresponde”.

Finalmente, el senador nacional se refirió a la situación que está atravesando la provincia por el COVID: “Creemos que Salta está a punto de colapsar, ayer el San Bernardo le pedía a otros hospitales la derivación de pacientes. En cualquier momento, si no bajamos los contagios vamos a colapsar en algunas situaciones. El tema de las elecciones es un tema secundario, el año pasado el pico fue en septiembre, y ahora las elecciones son en agosto, es muy contagioso este virus que está contagiando a toda la humanidad. Me doy cuenta porque cuando yo tuve, contagié a 9 personas, seguramente alguno contagió y no tenía síntomas”, concluyó.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/6cPfhkoRNj/